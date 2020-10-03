Şampiyonlar Ligi'nde fikstürler belirlendi! İşte Medipol Başakşehir'in maç takvimi

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, H Grubu'nda Paris Saint-Germain (Fransa), Manchester United (İngiltere) ve Leipzig (Almanya) ile karşılaşacak Medipol Başakşehir, ilk maçını 20 Ekim Salı günü Almanya deplasmanında oynayacak.
İlk iki sırayı alacak takımların UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam edeceği grup maçları, 9 Aralık'ta sona erecek.
TURUNCU-LACİVERTLİ EKİBİN MAÇ PROGRAMI ŞÖYLE:
20 Ekim Salı: Leipzig-Medipol Başakşehir (TSİ 22.00)
28 Ekim Çarşamba: Medipol Başakşehir-PSG (TSİ 20.55)
4 Kasım Çarşamba: Medipol Başakşehir-Manchester United (TSİ 20.55)
24 Kasım Salı: Manchester United-Medipol Başakşehir (TSİ 23.00)
2 Aralık Çarşamba: Medipol Başakşehir-Leipzig (TSİ 20.55)
8 Aralık Salı: PSG-Medipol Başakşehir (TSİ 23.00)
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