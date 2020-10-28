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aksam.com.tr
  • 28 Ekim 2020 Çarşamba 00:11
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Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih 2'de 2 yaptı

Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih 2'de 2 yaptı

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UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasının 2. haftasında Bayern Münih, deplasmanda Lokomotiv Moskova'yı 2-1 mağlup etti.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunun 2. haftasında, Lokomotiv Moskova ve Bayern Münih karşı karşıya geldi.

Son şampiyon Bayern Münih, Goretzka'nın 13 ve Kimmich'in 79. dakikadaki golleriyle Lokomotiv Moskova deplasmanından 2-1 galip ayrıldı. Ev sahibi ekibin golü ise 70. dakikada Miranchuk'tan geldi.

Bayern Münih bu sonuçla A Grubu'ndaki 2. maçını da kazandı.

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