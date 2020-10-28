Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih 2'de 2 yaptı

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunun 2. haftasında, Lokomotiv Moskova ve Bayern Münih karşı karşıya geldi.
Son şampiyon Bayern Münih, Goretzka'nın 13 ve Kimmich'in 79. dakikadaki golleriyle Lokomotiv Moskova deplasmanından 2-1 galip ayrıldı. Ev sahibi ekibin golü ise 70. dakikada Miranchuk'tan geldi.
Bayern Münih bu sonuçla A Grubu'ndaki 2. maçını da kazandı.
UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'ndaki ikinci maçında sahasında Paris Saint-Germain ile karşılaşacak Medipol Başakşehir'in kalecisi Mert Günok açıklamalarda bulundu.
Anadolu Efes Basketbol Takımı kafilesinden bir kişinin yeni tip koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.
Juventus'ta Cristiano Ronaldo'nun üçüncü corona virüs testi de pozitif çıktı. Portekizli futbolcu, Juventus-Barcelona maçında forma giyemeyecek.
Koronavirüs vakaları çıkan Ankaragücü'nde başkan Fatih Mert açıklamalarda bulundu.
UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'ndaki ikinci maçında deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak Paris Saint-Germain'in teknik direktörü Thomas Tuchel; Türkiye Ligi şampiyonunu yenerek, grupta durumları için güven kazanmak istediklerini söyledi.
Barcelona'da Lionel Messi'nin açık açık hedef gösterdiği başkan Bartomeu'nun istifa kararı aldığı belirtildi.