Şampiyonlar Ligi'nde 9 takım gruptan çıkmayı garantiledi

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 5. hafta karşılaşmaları tamamlanırken, bazı takımlar son hafta öncesinde gruptan çıkmayı garantiledi.
Şu ana kadar son 16 turuna Bayern Münih, Manchester City, Porto, Liverpool, Chelsea, Sevilla, Borussia Dortmund, Barcelona ve Juventus kaldı. 8 grubun 6’sında gruptan çıkan en az 1 takım belli olurken, B ve H gruplarında ise garantileyen takım olmadı.
Medipol Başakşehir'de İrfan Can Kahveci; Tuncay Şanlı, Burak Yılmaz ve Arda Turan'ın ardından Şampiyonlar Ligi'nde hat-trick yapan dördüncü futbolcu oldu. Öte yandan milli futbolcumuz, Gareth Bale ve Brezilyalı Ronaldo'dan sonra hat-trick yaptığı maçtan mağlup ayrılma üzüntüsünü yaşadı.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın kaleci isteğini reddetse de yönetim Deportes Tolima ile yollarını ayıracak olan Alvaro Montero'ya teklifte bulundu.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta geride kalırken, 9 takım son 16'ya kalmayı garantiledi.
UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Demir Grup Sivasspor, bu akşam İspanyol ekibi Villarreal ile karşılaşıyor.
Şampiyonlar Ligi'nde bugün Leipzig'i konuk edecek olan Başakşehir, Almanlar'a karşı kazanıp gruptan çıkma iddiasını sürdürmeye çalışacak.
Efsane futbolcu Diego Armando Maradona ani ölümünün yankıları sürerken otopsi raporunda yer alan bir detay gündem oldu.