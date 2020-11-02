Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta heyecanı başlıyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle İstanbul'un geçen sezonki final için ev sahipliği hakkı bu sezona ertelenen Şampiyonlar Ligi'nin gruplarında üçüncü hafta karşılaşmaları, yarın ve 4 Kasım Çarşamba günü oynanacak.
Türkiye'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcisi Medipol Başakşehir, H Grubu'ndaki üçüncü maçında çarşamba günü saat 20.55'te İngiltere'nin Manchester United takımını ağırlayacak.
Ligde üçüncü hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:
Yarın:
20.55 Lokomotiv Moskova (Rusya) - Atletico Madrid (İspanya)
20.55 Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Borussia Mönchengladbach (Almanya)
23.00 Salzburg (Avusturya) - Bayern Münih (Almanya)
23.00 Real Madrid (İspanya) - Inter (İtalya)
23.00 Manchester City (İngiltere) - Olympiakos (Yunanistan)
23.00 Porto (Portekiz) - Olympique Marsilya (Fransa)
23.00 Midtjylland (Danimarka) - Ajax (Hollanda)
23.00 Atalanta (İtalya) - Liverpool (İngiltere)
4 Kasım Çarşamba:
20.55 Zenit (Rusya) - Lazio (İtalya)
20.55 Medipol Başakşehir - Manchester United (İngiltere)
23.00 Chelsea (İngiltere) - Rennes (Fransa)
23.00 Sevilla (İspanya) - Krasnodar (Rusya)
23.00 Club Brugge (Belçika) - Borussia Dortmund (Almanya)
23.00 Barcelona (İspanya) - Dinamo Kiev (Ukrayna)
23.00 Ferencvaros (Macaristan) - Juventus (İtalya)
23.00 Leipzig (Almanya) - Paris Saint-Germain (Fransa)
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