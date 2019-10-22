Galatasaray Şampiyonlar Ligi A grubu puan durumu nedir? Şampiyonlar Ligi puan durumu fikstür
Şampiyonlar Ligi puan durumu ve fikstür araştırılıyor. Galatasaray Şampiyonlar Ligi A grubu puan durumu nedir? Futbolseverler heyecanla karşılaşmaları takip ediyorlar. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu üçüncü maçında bugün İspanyol devini konuk edecek. Türk Telekom Stadı’ndaki mücadele saat 22.00’de başlayacak. Aynı zamanda bugün Club Brugge - Paris Saint-Germain de karşı karşıya geliyor. Haberimiz içerisinden Galatasaray Şampiyonlar Ligi A grubu puan durumuna ulaşabilirsiniz.
Galatasaray Şampiyonlar Ligi A grubu puan durumu ve fikstür araştırılan konular arasında yer alıyor. Şampiyonlar Ligi puan durumu nedir? Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu üçüncü maçında bugün İspanyol devini konuk edecek. Türk Telekom Stadı’ndaki mücadele saat 22.00’de başlayacak. Galatasaray, 2000 UEFA Süper Kupa maçında rakibini 2-1 yenerek kupayı müzesine götürmüştü.
ŞAMPİYONLAR LİGİ PUAN DURUMU NEDİR?
A GRUBU PUAN DURUMU
1- Paris Saint Germain - 6 P.
2- Club Brugge - 2 P.
3 -Galatasaray - 1 P.
4- Real Madrid - 1 P.
3. HAFTA FİKSTÜR
22 EKİM 2019 ÇARŞAMBA
Galatasaray - Real Madrid (22.00)
Club Brugge - Paris Saint-Germain (22.00)
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi fikstürü
18 EYLÜL ÇARŞAMBA
TSİ 19.55 / Club Brugge - GALATASARAY: 0-0
TSİ 22.00 / PSG - Real Madrid: 3-0
1 EKİM SALI
TSİ 19.55 / Real Madrid 2-2 Club Brugge
TSİ 22.00 / GALATASARAY 0-1 PSG
22 EKİM SALI
TSİ 22.00 / Club Brugge - PSG
TSİ 22.00 / GALATASARAY - Real Madrid
6 KASIM ÇARŞAMBA
TSİ 22.00 / PSG - Club Brugge
TSİ 23.00 / Real Madrid - GALATASARAY
26 KASIM SALI
TSİ 20.55 / GALATASARAY - Club Brugge
TSİ 22.00 / Real Madrid - PSG
11 ARALIK ÇARŞAMBA
TSİ 23.00 / PSG - GALATASARAY
TSİ 22.00 / Club Brugge- Real Madrid
Şampiyonlar Ligi'nde maç tarihleri
Grup 3. maçları: 22-23 Ekim
Grup 4. maçları: 5-6 Kasım
Grup 5. maçları: 26-27 Kasım
ŞAMPİYONLAR Ligi’ndeki temsilcimiz Galatasaray, A Grubu üçüncü maçında bugün İspanyol devi Real Madrid’le kozlarını paylaşacak. Türk Telekom Stadı’ndaki mücadele saat 22.00’de başlayacak. Karşılaşmayı İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek. Türkiye’nin Avrupa’ya açılan penceresi olan Sarı-Kırmızılılar, son yıllarda istediği performansı bir türlü ortaya koyamadı. Avrupa Kupaları’ndaki son galibiyetini geçen sezon Lokomotiv Moskova karşısında alan Cim Bom, 9 maçtır kazanamıyor.