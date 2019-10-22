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  3. Galatasaray Şampiyonlar Ligi A grubu puan durumu nedir? Şampiyonlar Ligi puan durumu fikstür

Galatasaray Şampiyonlar Ligi A grubu puan durumu nedir? Şampiyonlar Ligi puan durumu fikstür

Galatasaray Şampiyonlar Ligi A grubu puan durumu nedir" Şampiyonlar Ligi puan durumu fikstür

Şampiyonlar Ligi puan durumu ve fikstür araştırılıyor. Galatasaray Şampiyonlar Ligi A grubu puan durumu nedir? Futbolseverler heyecanla karşılaşmaları takip ediyorlar. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu üçüncü maçında bugün İspanyol devini konuk edecek. Türk Telekom Stadı’ndaki mücadele saat 22.00’de başlayacak. Aynı zamanda bugün Club Brugge - Paris Saint-Germain de karşı karşıya geliyor. Haberimiz içerisinden Galatasaray Şampiyonlar Ligi A grubu puan durumuna ulaşabilirsiniz.

Galatasaray Şampiyonlar Ligi A grubu puan durumu ve fikstür araştırılan konular arasında yer alıyor. Şampiyonlar Ligi puan durumu nedir? Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu üçüncü maçında bugün İspanyol devini konuk edecek. Türk Telekom Stadı’ndaki mücadele saat 22.00’de başlayacak. Galatasaray, 2000 UEFA Süper Kupa maçında rakibini 2-1 yenerek kupayı müzesine götürmüştü.

ŞAMPİYONLAR LİGİ PUAN DURUMU NEDİR?

A GRUBU PUAN DURUMU

1- Paris Saint Germain - 6 P.

2- Club Brugge - 2 P.

3 -Galatasaray - 1 P.

4- Real Madrid - 1 P.

3. HAFTA FİKSTÜR

22 EKİM 2019 ÇARŞAMBA

Galatasaray - Real Madrid (22.00)

Club Brugge - Paris Saint-Germain (22.00)

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi fikstürü

18 EYLÜL ÇARŞAMBA

TSİ 19.55 / Club Brugge - GALATASARAY: 0-0

TSİ 22.00 / PSG - Real Madrid: 3-0

1 EKİM SALI

TSİ 19.55 / Real Madrid 2-2 Club Brugge

TSİ 22.00 / GALATASARAY 0-1 PSG

22 EKİM SALI

TSİ 22.00 / Club Brugge - PSG

TSİ 22.00 / GALATASARAY - Real Madrid

6 KASIM ÇARŞAMBA

TSİ 22.00 / PSG - Club Brugge

TSİ 23.00 / Real Madrid - GALATASARAY

26 KASIM SALI

TSİ 20.55 / GALATASARAY - Club Brugge

TSİ 22.00 / Real Madrid - PSG

11 ARALIK ÇARŞAMBA

TSİ 23.00 / PSG - GALATASARAY

TSİ 22.00 / Club Brugge- Real Madrid

Şampiyonlar Ligi'nde maç tarihleri

Grup 3. maçları: 22-23 Ekim

Grup 4. maçları: 5-6 Kasım

Grup 5. maçları: 26-27 Kasım

ŞAMPİYONLAR Ligi’ndeki temsilcimiz Galatasaray, A Grubu üçüncü maçında bugün İspanyol devi Real Madrid’le kozlarını paylaşacak. Türk Telekom Stadı’ndaki mücadele saat 22.00’de başlayacak. Karşılaşmayı İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek. Türkiye’nin Avrupa’ya açılan penceresi olan Sarı-Kırmızılılar, son yıllarda istediği performansı bir türlü ortaya koyamadı. Avrupa Kupaları’ndaki son galibiyetini geçen sezon Lokomotiv Moskova karşısında alan Cim Bom, 9 maçtır kazanamıyor.

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