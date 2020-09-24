Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçları tamamlandı

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının play-off turu ilk ayağı, 3 karşılaşmayla tamamlandı.
Sonuçlar şöyle:
Gent (Belçika) - Dinamo Kiev (Ukrayna): 1-2
Molde (Norveç) - Ferencvaros (Macaristan): 3-3
Olympiakos (Yunanistan) - Omonia (Kıbrıs Rum Kesimi): 2-0
Fenerbahçe, Antalyaspor'dan kadrosuna kattığı Nazım Sangare ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Barcelona, Uruguaylı golcüsü Luis Suarez'in Atletico Madrid'e transfer olduğunu resmen duyurdu.
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçları sona erdi.
Peru'nun Binacional takımından Kolombiya'nın CD America takımına transfer olan 26 yaşındaki golcü Aldair Rodriguez, Fenerbahçe'nin kendisiyle ilgilendiğini ancak bilmediği bir sebepten dolayı transferin gerçekleşmediğini açıkladı.
UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu, tek maçla başladı.
Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Murat Şahin, takımının UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda yarın Portekiz temsilcisi Rio Ave ile yapacağı karşılaşmanın zor geçeceğini ve iyi hazırlanarak turu atlamak istediklerini söyledi.