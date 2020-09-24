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aksam.com.tr
  • 24 Eylül 2020 Perşembe 00:38
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Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçları tamamlandı

Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçları tamamlandı

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UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçları sona erdi.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının play-off turu ilk ayağı, 3 karşılaşmayla tamamlandı.

Sonuçlar şöyle:

Gent (Belçika) - Dinamo Kiev (Ukrayna): 1-2

Molde (Norveç) - Ferencvaros (Macaristan): 3-3

Olympiakos (Yunanistan) - Omonia (Kıbrıs Rum Kesimi): 2-0

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