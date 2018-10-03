Şampiyonlar Ligi özetleri izle Şampiyonlar Ligi maç özet anları (2-3 Ekim)

Şampiyonlar Ligi’nde 2. hafta heyecanı doyasıya yaşanıyor. Şampiyonlar Ligi gruplarında bu hafta da birbirinden çekişmeli maçlar oynanıyor. 2-3 Ekim’de oynanan Şampiyonlar Ligi maç özetleri izleme yolları ise sayfamızda bulunuyor. Birçok maçın yer aldığı Şampiyonlar Ligi özet anlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. Şampiyonlar Ligi gruplarında 2. hafta karşılaşmaları, bugün ve 3 Ekim Çarşamba günü oynanacak. Türkiye'nin turnuvadaki tek temsilcisi Galatasaray, D grubundaki 2. mücadelesinde, 3 Ekim Çarşamba günü TSİ 22.00'de Portekiz'in Porto takımıyla deplasmanda karşılaşacak. İşte, haftanın Şampiyonlar Ligi maç özetleri.

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ ÖZETLERİ

Hoffenheim - Manchester City

Şampiyonlar Ligi F Grubu 2. hafta karşılaşmasında Hoffenheim - Manchester City karşılaştı. Rhein Neckar Arena'daki karşılaşmayı City 2-1 kazandı.

Şampiyonlar Ligi'ne evinde şok Lyon mağlubiyeti ile başlayan Manchester City, 1-0 geriye düştüğü karşılaşmayı Agüero ve David Silva'nın golleriyle 2-1 kazanarak ilk galibiyetini aldı.

Manchester City maça şok bir golle başladı. Ishak Belfodil, karşılaşmanın 45. saniyesinde attığı golle Hoffenheim'i 1-0 öne geçirdi. City golün şokundan erken çıktı. Karşılaşmanın 7. dakikasında Sergio Agüero skoru 1-1'e getirdi. Arjantinli forvet, Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 5. deplasman maçında da gol atma başarısını gösterdi. Bu dakikadan sonra maçın kontrolünü eline alan City, 34. dakikada Arjantinli yıldızı ikinci gole çok yaklaştı. Agüero'nun ceza sahası dışından çektiği şutu kaleci Oliver Baumann muhteşem kurtardı. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 beraberlikle tamamlandı.

Karşılaşmanın 75. dakikasında Raheem Sterling'in yerine oyuna Riyad Mahrez, City'nin oyunun son bölümünde temposunu artırdı. Üst üstte ataklarda Hoffenheim kalesini ablukaya alan City, arzuladığı golü 87. dakikada David Silva ile buldu. Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmayınca City, Almanya deplasmanında 2-1'lik skorla galip ayrılarak bu sezonki ilk Şasmpiyonlar Ligi galibiyetini elde etti.

Bu arada Manchester City'de İlkay Gündoğan, 67. dakikada sakatlanarak yerini Bernardo Silva'ya bıraktı.

Bu sonuçla Manchester City puanını 3'e çıkartırken, Hoffenheim 1 puanda kaldı.

Juventus - Young Boys

UEFA Şampiyonlar Ligi H. Grubu'nda Juventus evinde Young Boys'u konuk etti.

Juventus, Dybala'nın maçın 5. ve 34. dakikalarında kaydettiği gollerle karşılaşmada 2-0 öne geçti. Karşılaşmanın ilk yarısı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıya da aynı hızla başlayan İtalyan devi yine Dybala'nın ayağından bulduğu golle farkı 3'ü çıkardı ve maç bu skorla sona erdi.

Juventus bu galibiyetle puanını 6'ya çıkardı. Young Boys'un ise henüz puanı bulunmuyor.

Juventus'ta, Valencia maçının 29. dakikasında kırmızı kart gören Cristiano Ronaldo bu karşılaşmada kadroda yer almadı.

AEK Atina - Benfica

Şampiyonlar Ligi E grubunda AEK Atina ile Benfica karşı karşıya geldi.

Mücadelenin 6. dakikasında Haris Seferovic ile öne geçen Benfica, 15. dakikada Grimaldo ile farkı 2'ye çıkardı.

Benfica 45. dakikada Ruben Dias'ın gördüğü kırmızı kartla sahada 10 kişi kaldı.

AEK Atina 53. dakikada Klonaridis ile farkı 1'e indirdi. Dakikalar 63'ü gösterdiğinde sahneye yine Klonaridis çıktı ve skor 2-2'ye geldi.

Son sözü 74. dakikada Alfa Semedo söyledi ve Benfica deplasmanda AEK Atina'yı 3-2 mağlup ederek sahadan 3 puanla ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte Benfica puanını 3'e yükseltti. AEK Atina ise henüz puan alamadı.

Bayern Münih - Ajax

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında deplasmanda Benfica'yı 2-0 mağlup eden Bayern Münih, ilk hafta karşılaşmasında AEK'i 3-0'la geçen ve göz dolduran Ajax'ı konuk etti.

Niko Kovac'ın öğrencileri maça hızlı başlayan taraf oldu. Arjen Robben'in asistini gole çeviren Mats Hummels 4. dakikada takımını 1-0 öne geçiren golü attı.

Mücadelede 22. dakika oynanırken Ajax beraberliği yakaladı. Dusan Tadic'in asistinde sahne alan Noussair Mazraoui, attığı golle skoru 1-1'e getirdi.

Karşılaşmanın ilk yarısında başka gol olmadı.

Mücadelenin ikinci yarısında iki takım da girdiği pozisyonları değerlendiremeyince maç 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Ajax bu beraberlikle büyük bir sürprize imza attı ve puanını 4'e yükselterek liderliğini sürdürdü. Bayern Münih de Ajax'la aynı puanda haftayı 2. sırada kapattı.

Lyon - Shakhtar Donetsk

Lyon - Shakhtar Donetsk maçı nefesleri kesti! Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasındaki mücadele, Parc Olympique Lyonnais'te oynandı ve 2-2 sona erdi.

Shakhtar Donetsk, 44. ve 55. dakikalarda Moraes'in golleriyle 2 farklı üstünlüğü yakalarken; Lyon'a beraberliği getiren goller, 70. dakikada Dembele ve 72. dakikada Dubois'ten geldi. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve iki takım da sahadan 1 puanla ayrıldı.

Bu sonucun ardından, ilk hafta Manchester City deplasmanında 2-1 kazanan Lyon puanını 4 yaparken, açılışta evinde Hoffenheim ile 2-2 berabere kalan Shakhtar Donetsk ile 2 puana yükseldi.

Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Lyon deplasmanda Hoffenheim'a konuk olacak, Shakhtar Donetsk ise evinde Manchester City'yi ağırlayacak.

CSKA Moskova - Real Madrid

UEFA Şampiyonlar Ligi E. Grubu'nda CSKA Moskova evinde Real Madrid'ı ağırladı. Rusya temsilcisi, Vlasic'in 2. dakikada kaydettiği golle karşılaşmada 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıda rakibini zorlayan Real Madrid aradığı golü bulamadı. Maçın ikinci yarısında gol sesi çıkmayınca CSKA Moskova 3 puanın sahibi oldu ve E. Grubu'nda 4 puanla liderlik koltuğuna oturdu.

Ev sahibi takımda kaleci Igor Akinfeev, uzatmalarda gördüğü kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Real Madrid ise 3 puan ile 2. sırada yer aldı.

Roma - Viktoria Plzen

Şampiyonlar Ligi G grubunda Roma ile Viktoria Plzen karşı karşıya geldi.



Mücadelenin 3. dakikasında Edin Dzeko ile öne geçen Roma, 40. dakikada yine Dzeko'nun kaydettiği golle farkı 2'ye çıkardı. Golün asistini yapan isim ise Cengiz Ünder oldu.



Dakikalar 64'ü gösterdiğinde ise sahneye Cengiz Ünder çıktı. Ceza sahasında sağ çaprazda topla buluşan milli futbolcu, düzgün bir vuruşla Kozacik'i mağlup etti ve skoru 3-0'a getirdi.



Justin Kluivert ile 73. dakikada farkı 4'e çıkaran Roma'da son sözü 90. dakikada Dzeko söyledi ve karşılaşma Roma'nın 5-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı. Bu sonuçla birlikte Roma puanını 3'e yükseltti. Plzen ise 1 puanda kaldı.



Grubun üçüncü haftasında Roma evinde CSKA Moskova ile karşılaşacak. Viktoria Plzen ise Real Madrid'in konuğu olacak.

Manchester United - Valencia

Şampiyonlar Ligi'nin 2. hafta mücadelesinde, zor günler geçiren iki takım, Manchester United ile Valencia karşı karşıya geldi. H Grubu'ndaki karşılaşma Old Trafford'da oynandı ve golsüz sona erdi.

Mourinho - Pogba çekişmesinin altında çalkantılı günler yaşayan MANU, mücadele boyunca etkili bir oyun ortaya koyarken, son vuruşlarda başarılı olamadı. Kırmızı Şeytanlar, maç boyunca Valencia kalesini 18 kez yokladı, ancak sadece 4 kez isabet buldu ve bunlarda da kaleci Neto'yu geçemedi.

Mourinho teknik direktörlük kariyerinde ilk kez üst üste 4 iç saha maçında galibiyet yüzü göremedi. Bu sonucun ardından ilk haftada deplasmanda Young Boys'u 3-0 mağlup eden Manchester United puanını 4 yaparken, açılışta Juventus'a 2-0 mağlup olan Valencia ilk puanıyla tanıştı.

Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Manchester United evinde Juventus ile karşılaşacakken, Valencia ise deplasmanda Young Boys'a konuk olacak.