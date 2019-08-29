Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi kura çekimi torbaları belli mi?

Şampiyonlar Ligi kura çekimi 2019 yılında da heyecanla bekleniliyor. Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, hangi kanalda? Futbolseverler yapılan açıklamaları merak ediyorlar. Geçen sezon Süper Lig'de şampiyon olarak turnuvaya doğrudan katılma hakkı elde eden Galatasaray, kura çekiminde 4. torbada yer alıyor. Torbaların nasıl olacağı salı ve çarşamba günü oynana Şampiyonlar Ligi play off maçlarının ardından belli oldu. Şampiyonlar Ligi kura çekimleri beIN Sports kanalı ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Şampiyonlar Ligi’nde gruplarda temsil edecek olan Galatasaray’ın da yer alacağı kura çekimi 29 Ağustos Perşembe günü Monaco’da yapılacak. Şampiyonlar Ligi kura çekimleri beIN Sports kanalı ekranlarından canlı olarak yayınlanacak...

Geçen sezon Süper Lig'de şampiyon olarak turnuvaya doğrudan katılma hakkı elde eden Galatasaray, kura çekiminde 4. torbada yer alacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ TORBALARI BELLİ OLDU

Torbaların nasıl olacağı salı ve çarşamba günü oynana Şampiyonlar Ligi play off maçlarının ardından belli oldu.

1. torba: Liverpool, Chelsea, Manchester City (İngiltere), Barcelona (İspanya), Juventus (İtalya), Bayern Münih (Almanya), Paris Saint-Germain (Fransa), Zenit (Rusya)

2. torba: Real Madrid, Atletico Madrid (İspanya), Borussia Dortmund (Almanya), Napoli (İtalya), Shakhtar Donetsk (Ukrayna), Tottenham Hotspur (İngiltere), Ajax (Hollanda), Benfica (Portekiz)

3. torba: Olympique Lyon (Fransa), Bayer Leverkusen (Almanya), Salzburg (Avusturya), Olympiakos (Yunanistan), Club Brugge (Belçika), Valencia (İspanya), Inter (İtalya), Dinamo Zagreb (Hırvatistan)

4. torba: Galatasaray (Türkiye), Lokomotiv Moskova (Rusya), Genk (Belçika), Leipzig (Almanya), Slavia Prag (Çekya), Kızılyıldız (Sırbistan), Atalanta (İtalya), Lille (Fransa)

Kupada yapılan play-off'ta son 3 rövanş karşılaşmasının ardından son şeklini alan torbalarda bulunan takımlar şunlar:

Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid, Valencia (İspanya), Liverpool, Chelsea, Manchester City, Tottenham Hotspur (İngiltere), Juventus, Napoli, Inter, Atalanta (İtalya), Bayern Münih, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, RB Leipzig (Almanya), Paris Saint-Germain, Olympique Lyon, Lille (Fransa), Zenit, Lokomotiv Moskova (Rusya), Benfica (Portekiz), Shakhtar Donetsk (Ukrayna), Genk (Belçika), Galatasaray (Türkiye), Salzburg (Avusturya), Olympiakos (Yunanistan), Dinamo Zagreb (Hırvatistan), Kızılyıldız (Sırbistan).

Öte yandan kura çekiminde, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo ve Virgil van Dijk'in aday gösterildiği UEFA yılın futbolcusu da belli olacak. Ayrıca, yılın en iyi kalecisi, defans oyuncusu, orta saha oyuncusu ve forveti de açıklanacak. UEFA yılın en iyi kadın oyuncusu da açıklananlar arasında yerini alacak.