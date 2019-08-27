Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman? 2019 yılı Şampiyonlar Ligi kura çekimi için geri sayım
Şampiyonlar Ligi kura çekimi için heyecan giderek artıyor. Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman yapılacak? Futbolseverler yapılan açıklamaları yakından takip ediyorlar. Galatasaray’ın da yer alacağı kura çekiminin tarihi açıklandı. Torbaların nasıl olacağı ile ilgili detaylar haberimizde sizlerle.
Şampiyonlar Ligi kura çekiminin ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Şampiyonlar Ligi kura çekimi için geri sayım başladı. Galatasaray’ın rakiplerinin kim olacağı merak ediliyor. Kura tarihi ile ilgili resmi açıklama geldi. Torbaların nasıl olacağı salı ve çarşamba günü oynanacak Şampiyonlar Ligi play off maçlarının ardından belli olacak. Haberimiz içerisinden detaylara ulaşabilirsiniz.
ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
Şampiyonlar Ligi’nde gruplarda temsil edecek olan Galatasaray’ın da yer alacağı kura çekimi 29 Ağustos Perşembe günü Monaco’da yapılacak.
TORBALAR NASIL OLACAK?
Torbaların nasıl olacağı salı ve çarşamba günü oynanacak Şampiyonlar Ligi play off maçlarının ardından belli olacak Şampiyonlar Ligi kura çekilişinde torbaların şu şekilde olması bekleniyor;
1. TORBA: Barcelona, Liverpool, Manchester City, Chelsea, Bayern Münih, Juventus, PSG, Zenit
2. TORBA: Real Madrid, Tottenham, Napoli, Atletico Madrid, Borussia Dortmund
2. YA DA 3. TORBA: Benfica, Shaktar Donetsk
3. TORBA: Inter, Valencia, Lyon, Bayer Leverkusen, RB Salzburg
3. YA DA 4. TORBA: Galatasaray, Leipzig, Genk, Lokomotiv Moskova
4. TORBA: Lille, Atalanta