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Şampiyonlar Ligi heyecanı başladı

Şampiyonlar Ligi heyecanı başladı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2019-20 sezonu 1. ön eleme turunun ilk ayağında 8 karşılaşma oynandı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının 1. ön eleme turunun ilk ayağı, yarın oynanacak 8 karşılaşmayla tamamlanacak. Rövanş maçları ise 16-17 Temmuz tarihlerinde oynanacak.

Sona eren karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

Astana (Kazakistan)-CFR Cluj (Romanya): 1-0

Ararat-Armenia (Ermenistan)-AIK (İsveç): 2-1 

HJK Helsinki (Finlandiya)-HB Torshavn (Faroe Adaları): 3-0

Nomme Kalju (Estonya)-Şkendiya (Kuzey Makedonya): 0-1

Saraybosna (Bosna Hersek)-Celtic (İskoçya): 1-3

The New Saints (Galler)-Feronikeli (Kosova): 2-2

F91 Dudelange (Lüksemburg)-Valletta (Malta): 2-2

Süduva (Litvanya)-Kızılyıldız (Sırbistan): 0-0

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