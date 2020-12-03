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aksam.com.tr
  • 03 Aralık 2020 Perşembe 08:00
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Şampiyonlar Ligi değişiyor

Şampiyonlar Ligi değişiyor

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AKŞAM

2024'ten itibaren Şampiyonlar Ligi'nde 1 takım, 10 farklı rakibe karşı oynadıktan sonra tur atlayacak. Bunun sebebi ise büyük takımları birbirleriyle daha fazla oynatmak ve daha çok gelir elde etmek.

UEFA, radikal kararlar aldı. 2024’ten itibaren yeni formatta 1 takımın, 10 farklı rakibe karşı 10 grup maçı oynadıktan sonra tur atlaması planlanıyor. Bu sistemin temel amacı, büyük takımları normalden daha fazla birbirleriyle grup aşamasında karşılaştırmak. Böylece gelirler de artırılmış olacak. ‘İsviçre sistemi’ denen format şöyle işleyecek: 32 takım olacak ve bu takımlar 4 ayrı torbaya ayrılacak. Grupta 10 maç oynanacak. Tüm maçlar farklı takımlara karşı oynanacak. 

TEK BİR PUAN DURUMU OLACAK

Ülke ayrımı olmayacak. Oynanacak tüm maçların sonunda tek bir puan durumu oluşacak. Grup aşaması sona erdiğinde ilk 8 sıradaki takım direkt olarak Son 16 Turu’na kalacak. 9 ila 24. sıra arasındaki takımlar eleme maçları oynanacak. Buradan turu geçecek 8 takım, Son 16 Turu’na kalacak. İlk 24 sıradaki takım, Şampiyonlar Ligi’ne bir sonraki sezon da katılım hakkı kazanacak. 25 ila 32. sıralar arasında yer alan takımlar ise küme düşmemek için oynayacaklar.

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