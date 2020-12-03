Şampiyonlar Ligi değişiyor

UEFA, radikal kararlar aldı. 2024’ten itibaren yeni formatta 1 takımın, 10 farklı rakibe karşı 10 grup maçı oynadıktan sonra tur atlaması planlanıyor. Bu sistemin temel amacı, büyük takımları normalden daha fazla birbirleriyle grup aşamasında karşılaştırmak. Böylece gelirler de artırılmış olacak. ‘İsviçre sistemi’ denen format şöyle işleyecek: 32 takım olacak ve bu takımlar 4 ayrı torbaya ayrılacak. Grupta 10 maç oynanacak. Tüm maçlar farklı takımlara karşı oynanacak.
TEK BİR PUAN DURUMU OLACAK
Ülke ayrımı olmayacak. Oynanacak tüm maçların sonunda tek bir puan durumu oluşacak. Grup aşaması sona erdiğinde ilk 8 sıradaki takım direkt olarak Son 16 Turu’na kalacak. 9 ila 24. sıra arasındaki takımlar eleme maçları oynanacak. Buradan turu geçecek 8 takım, Son 16 Turu’na kalacak. İlk 24 sıradaki takım, Şampiyonlar Ligi’ne bir sonraki sezon da katılım hakkı kazanacak. 25 ila 32. sıralar arasında yer alan takımlar ise küme düşmemek için oynayacaklar.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Medipol Başakşehir'in, RB Leipzig'e 4-3 kaybettiği maçta hat-trick yapan İrfan Can Kahveci, Devler Ligi'nde Tuncay Şanlı ve Burak Yılmaz'dan sonra bir maçta Türk takımları adına 3 gol atan üçüncü futbolcu oldu.
RB Leipzig'in Medipol Başakşehir karşısında galibiyet golünü atan Alexander Sörloth, maçın ardından konuştu.
Hes Kablo Kayserispor eski başkanlarından Sami Yangın, koronavirüs salgınından ötürü hayatını kaybetti.
Medipol Başakşehir'in yıldız futbolcusu İrfan Can Kahveci, 4-3 kaybettikleri ve 3 gol attığı RB Leipzig maçını değerlendirdi.
İspanya'nın Real Madrid Kulübü, 2019-2020 sezonunu 313 bin avro kar ile kapattığını açıkladı.
Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu beşinci hafta maçında evinde Alman ekibi RB Leipzig'e 4-3 yenildi ve gruptan çıkma şansı kalmadı.