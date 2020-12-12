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aksam.com.tr
  • 12 Aralık 2020 Cumartesi 08:00
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Şampiyonlar Ligi artık rüya!

Şampiyonlar Ligi artık rüya!

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AKŞAM

Ülke puanı klasmanında ilk 11 ülke dışında kalan Türkiye, Şampiyonlar Ligi'ne ‘direkt' takım gönderme şansını da kaybetmiş oldu.

SİVASSPOR’UN Maccabi Tel Aviv deplasmanında Avrupa Ligi’ne veda etmesinin ardından Türkiye, UEFA sıralamasında 13’üncü sıraya geriledi. Bu gelişmenin ardından 2021-22 sezonunda Süper Lig’de şampiyonluğa ulaşacak takım, 2022-23 sezonunda Devler Ligi’nde yer alabilmek için ön eleme turu oynayacak. Türkiye, söz konusu sezonda UEFA Avrupa Ligi gruplarına da doğrudan takım gönderemeyecek.

GÖZÜMÜZ FİNALDE OLACAK

Türkiye, geçtiğimiz sezonu 11. sırada tamamladı ve Süper Lig şampiyonunun durumu, Devler Ligi şampiyonunun performansına göre belli olacak. Bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde mutlu sona ulaşacak takım, kendi yerel liginde de Devler Ligi bileti alırsa Süper Lig şampiyonu (2020-21) direkt gruplarda mücadele etme hakkı kazanacak. Aksi takdirde Süper Lig’de bu sezon şampiyon olacak takım eleme oynamak zorunda kalacak.

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