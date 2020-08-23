Şampiyonlar Ligi final maçı 2020 ne zaman, saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi final maçı şifresiz mi izlenecek?

Şampiyonlar Ligi 2020 final maçı Bayern Münih ve Paris Saint-Germain arasında gerçekleşecek. Futbolseverler tarafından heyecanla ve ilgi ile takip edilen Şampiyonlar Ligi final maçı, Avrupa futbolunda düzenlenen en önemli maçlardan biridir. Şampiyonlar Ligi final maçının tarihi hakkından detaylı bilgi UEFA tarafından yapıldı.

Şampiyonlar Ligi final maçı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. UEFA Şampiyonlar Ligi final maçının tarihini resmen duyurdu. Final ligine yükselen Bayern Münih, Paris Saint-Germain ile karşılaşacak. Bu tarihi maçı kaçırmak istemeyen vatandaşlar Şampiyonlar Ligi 2020 final maçının detaylarını öğrenmek istiyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ 2020 FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

Olympique Lyon'u 3-0 yenen Bayern Münih ve Paris Saint-Germain arasında düzenlenecek olan maç bugün (23 Ağustos Pazar) TSİ 22.00'de yapılacak. Benfica'nın 65 bin kişilik Luz Stadı'nda düzenlenecek.

ŞAMPİYONLAR LİGİ 2020 FİNAL MAÇI HANGİ KANALDA?

Paris Saint Germain Bayern Münih Şampiyonlar Ligi final maçı beIN Sports HD1’den canlı yayınlanacak. Mücadelenin beIN Sports Haber kanalında şifresiz olarak yayınlanması da bekleniyor.

ALMAN EKİBİ 11. KEZ FİNALDE

Olympique Lyon'u 3-0 yenen Bayern Münih, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finale yükseldi ve Paris Saint-Germain'in rakibi oldu.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının yarı finalinde, Almanya'nın Bayern Münih takımı ile Fransız ekibi Olympique Lyon karşılaştı.

Kupayı 5 defa müzesine götüren Bayern Münih ile tarihinin en iyi derecesi olan yarı finale 2010'dan sonra bir kez daha çıkan Lyon arasındaki karşılaşmaya, Portekiz'in başkenti Lizbon'daki Jose Alvalade Stadı ev sahipliği yaptı.

Lyon, 4. dakikada Depay, 17. dakikada da Ekambi ile gole yaklaştı ancak skor tabelasını değiştiren taraf Bayern Münih oldu. Sağ kanatta aldığı topu ortaya doğru süren Gnabry, ceza sahası çizgisinden yaptığı vuruşla takımını 18. dakikada öne geçirdi.

33. dakikada Lewandowski, Perisic'in ceza sahasının solundan içeri çevirdiği topa etkili şekilde vuramadı. Kaleciden dönen topu önünde bulan Gnabry, kendisi ve takımının 2. golünü attı.

İlk yarı Bayern Münih'in 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Bayern Münih'in Polonyalı santraforu Lewandowski, yarı finali de golsüz geçmedi. 88. dakikada Sağ korner noktası yakınlarından kullanılan serbest vuruştan gelen ortaya iyi yükselen Lewandowski, skoru 3-0'a getirdi. Lewandowski bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki gol sayısını 15'e çıkardı.

Sahadan 3-0 galip ayrılan Bayern Münih, adını 11. kez finale yazdırdı.