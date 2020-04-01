Şampiyon olmayacak prim verilecek

France Football, UEFA'nin liglerin geleceğiyle İlgili taslak kararını açıkladı. Ligler nisan ayı sonuna kadar başlatılacak duruma gelmezse, liginde şampiyonluğu matematiksel olarak garantileyemeyen takım şampiyon sayılmayacak! Tüm karşılaşmalar geçerli sayılıp, liglerde takım sıralamasına göre başarı primi verilecek.

AKŞAM

Fransa’da yayın yapan France Football Dergisi, bugün UEFA’nın 55 federasyonla yapacağı kritik toplantı öncesi oldukça iddialı bir haber yaptı. France Football’un haberine göre; UEFA Yönetim Kurulu, liglerin geleceğine ilişkin kararını verdi. Habere göre; ligler nisan ayı sonuna kadar başlatılacak duruma gelmezse, liginde şampiyonluğu matematiksel olarak garantilemeyen takım şampiyon sayılmayacak! UEFA Yönetim Kurulu’nun aldığı ortak karara göre oynanan tüm karşılaşmalar geçerli sayılıp tüm liglerde takım sırasına göre olağan şekilde prim verilecek.

BAŞKANLAR FARKLI DÜŞÜNÜYOR

Ertelemeden bu yana “Ligler tamamlansın”, “Play-off”, “Tescil” ya da “İptal” gibi çözümler ortaya atılırken Süper Lig ekiplerinin başkanları da bu konuda fikir ayrılığına düşmüş durumda. Beşiktaş, Kayserispor, Ankaragücü ve Çaykur Rizespor bu ligin iptal edilmesi gerektiğini düşünüyor. Galatasaray kalan haftaların oynanmasını istiyor. Trabzonspor iptale tamamen karşı. Fenerbahçe ise bu konuda bir açıklama yapmış değil. Federasyonun gündeminde ise play-off veya tescil ihtimalleri görünmüyor.

UEFA’NIN 3 TARİHİ BULUNUYOR

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, önceki gün de liglerin akıbetiyle ilgili açıklamalar yapmış ve üç senaryo üzerinde durmuştu. UEFA Başkanı, hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını vurgulayarak, “Bizim A-B-C planlarımız var. Mayıs ortası, haziran ya da haziran sonunda yeniden başlamak. Eğer bunu başaramazsak, muhtemelen bu sezon kaybedilmiş olacak. Ya da bir sonraki sezonu daha geç başlatmak koşuluyla yeni sezonun başlayacağı tarih de olabilir. Ligler ve kulüpler için en iyi çözüm hangisi göreceğiz” değerlendirmesinde bulunmuştu.