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"Şampiyon biz olacağız"

"Şampiyon biz olacağız"

G.Saray’da Fatih Terim, futbolcularıyla bir toplantı yaptı. Terim, “Şampiyonluklar kolay değil. Maçlarımızı kazanıp, şampiyon biz olacağız” dedi

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AKŞAM

BAŞAKŞEHİR’İN puan kaybetmesiyle yeniden şampiyonluk yolunda ipleri eline geçiren G.Saray’da Teknik Direktör Fatih Terim, dün Florya’da oyuncularıyla önemli bir toplantı gerçekleştirdi. Ligde kalan 5 maçın tamamını kazanmaları halinde şampiyonluk ipini göğüsleyeceklerini bilen futbolcular da hedefe kilitlendi. Öğrencilerine artık hata yapma lükslerinin kalmadığı ifade eden tecrübeli çalıştırıcının, “Şampiyonluklar kolay elde edilmiyor. Kalan 5 maçta gerekeni yapacağınızdan eminim. Tüm maçlarımızı kazanıp, şampiyon biz olacağız” sözleriyle oyuncularını motive ettiği öğrenildi.

FUTBOLCULAR HIRSLI

Ligde lider durumda olan Başakşehir’le aradaki puan farkını 3’e indiren Sarı-Kırmızılı futbolcuların, dün idmanda oldukça hırslı oldukları gözlendi. Fenerbahçe derbisinde yapılan hakem hatalarının ardından umutları kaybolan futbolcuların, şampiyonluk iddialarının artmasıyla oldukça istekli bir görüntü çizdikleri de kaydedildi.

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