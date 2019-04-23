AKŞAM

BAŞAKŞEHİR’İN puan kaybetmesiyle yeniden şampiyonluk yolunda ipleri eline geçiren G.Saray’da Teknik Direktör Fatih Terim, dün Florya’da oyuncularıyla önemli bir toplantı gerçekleştirdi. Ligde kalan 5 maçın tamamını kazanmaları halinde şampiyonluk ipini göğüsleyeceklerini bilen futbolcular da hedefe kilitlendi. Öğrencilerine artık hata yapma lükslerinin kalmadığı ifade eden tecrübeli çalıştırıcının, “Şampiyonluklar kolay elde edilmiyor. Kalan 5 maçta gerekeni yapacağınızdan eminim. Tüm maçlarımızı kazanıp, şampiyon biz olacağız” sözleriyle oyuncularını motive ettiği öğrenildi.

FUTBOLCULAR HIRSLI

Ligde lider durumda olan Başakşehir’le aradaki puan farkını 3’e indiren Sarı-Kırmızılı futbolcuların, dün idmanda oldukça hırslı oldukları gözlendi. Fenerbahçe derbisinde yapılan hakem hatalarının ardından umutları kaybolan futbolcuların, şampiyonluk iddialarının artmasıyla oldukça istekli bir görüntü çizdikleri de kaydedildi.