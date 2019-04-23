"Şampiyon biz olacağız"
G.Saray’da Fatih Terim, futbolcularıyla bir toplantı yaptı. Terim, “Şampiyonluklar kolay değil. Maçlarımızı kazanıp, şampiyon biz olacağız” dedi
AKŞAM
BAŞAKŞEHİR’İN puan kaybetmesiyle yeniden şampiyonluk yolunda ipleri eline geçiren G.Saray’da Teknik Direktör Fatih Terim, dün Florya’da oyuncularıyla önemli bir toplantı gerçekleştirdi. Ligde kalan 5 maçın tamamını kazanmaları halinde şampiyonluk ipini göğüsleyeceklerini bilen futbolcular da hedefe kilitlendi. Öğrencilerine artık hata yapma lükslerinin kalmadığı ifade eden tecrübeli çalıştırıcının, “Şampiyonluklar kolay elde edilmiyor. Kalan 5 maçta gerekeni yapacağınızdan eminim. Tüm maçlarımızı kazanıp, şampiyon biz olacağız” sözleriyle oyuncularını motive ettiği öğrenildi.
FUTBOLCULAR HIRSLI
Ligde lider durumda olan Başakşehir’le aradaki puan farkını 3’e indiren Sarı-Kırmızılı futbolcuların, dün idmanda oldukça hırslı oldukları gözlendi. Fenerbahçe derbisinde yapılan hakem hatalarının ardından umutları kaybolan futbolcuların, şampiyonluk iddialarının artmasıyla oldukça istekli bir görüntü çizdikleri de kaydedildi.