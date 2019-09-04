Şampiyon güreşçi Tevfik Kış vefat etti

Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonu eski milli güreşçi Tevfik Kış, hayatını kaybetti.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ankara'da uzun süredir tedavi gören Tevfik Kış, 85 yaşında vefat etti.

Kış'ın cenazesi, yarın Ankara Kocatepe Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda bulunan Türkiye Güreş Vakfı Anıt Mezarı'na defnedilecek.

Federasyondan yayımlanan başsağlığı mesajında ise "Türk güreşinin efsane isimlerinden Tevfik Kış'a Allah'tan rahmet, ailesi, sevenleri ve tüm güreş camiasına başsağlığı dileriz." denildi.

(AA)