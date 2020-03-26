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aksam.com.tr
  • 26 Mart 2020 Perşembe 10:05
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  • 26 Mart 2020 Perşembe 10:05

Şampiyon eskrimci Fatma Zehra Köse'den 'evde kal' mesajı

Şampiyon eskrimci Fatma Zehra Köse'den 'evde kal' mesajı

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23 Yaş Altı Avrupa Eskrim Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli eskrimci Fatma Zehra Köse, koronavirüs salgını ile ilgili “Evde kalın” mesajı gönderdi.

Kendisinin evden çıkmadığını dile getiren Fatma Zehra Köse, “Ben de evden çıkmıyorum ve sporumu evde yapmaya devam ediyorum. Aynı zamanda sağlıklı beslenmeye de özen gösteriyorum. Lütfen sizler de evde kalın, formda kalın. Sorun küresel ama mücadelemiz ulusal. Hoşçakalın” ifadelerini kullandı.

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