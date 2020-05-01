Şampiyon bağışçılar

Dünya şampiyonu boksörümüz Busenaz Sürmeneli ve ailesi plazma bağışçısı oldu.

AKŞAM



MİLLİ gururumuz Busenaz’ın boksör olan ikizi Tuğçenaz ile babası Ahmet Sürmeneli, kendileri gibi kovid-19’la mücadele eden hastalar için immün plazma bağışlamaya karar verdi.

Busenaz, “Aileme destek için geldim. Ben de plazma bağışında bulunmak için hafta sonu geleceğim. Londra ve ülkemdeki koşulları gördüm. Türkiye’nin gücü kıyaslanmayacak derecede fazla” dedi.