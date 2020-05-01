Şampiyon bağışçılar

AKŞAM
MİLLİ gururumuz Busenaz’ın boksör olan ikizi Tuğçenaz ile babası Ahmet Sürmeneli, kendileri gibi kovid-19’la mücadele eden hastalar için immün plazma bağışlamaya karar verdi.
Busenaz, “Aileme destek için geldim. Ben de plazma bağışında bulunmak için hafta sonu geleceğim. Londra ve ülkemdeki koşulları gördüm. Türkiye’nin gücü kıyaslanmayacak derecede fazla” dedi.
Futbolcuların geçen sezondan ve bu yıldan, toplam 130 milyon TL'ye yakın alacakları ödendi. Sarı-Lacivertliler'in UEFA'ya borçsuzluk kâğıdı verme konusunda da sorunu kalmadı.
Hırvat basını, 31 yaşındaki oyuncunun yeni sezonda takımdan ayrılacağını iddia etti. Tecrübeli savunmacıyı Bilic'in istediği de dile getirildi.
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz hastaneye kaldırıldı.
Galatasaray'ın 14 yıl sonra gelen şampiyonluğuna damga vuran futbolculardan Muhammet Altıntaş, AKŞAM'a konuştu.
ANADOLU Efes'in Fransız basketbolcusu Moerman, kovid-19 pandemisi sürecinde Türkiye'nin, ülkesi Fransa'dan daha güvenli olduğunu söyledi.
FEYENOORD, Beşiktaş'ın oyuncularına göz dikti.
Ersun Yanal ile yollarını ayırdıktan sonra teknik direktör arayışlarına son sürat devam eden Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi yaşanıyor. Sarı-Lacivertlilerin büyük oranda anlaştığı iddia edilen Nenad Bjelica, konuyla ilgili ilk kez konuştu. Ülkesinin basınına konuşan Hırvat teknik adam, “Şu anda evdeydim. Fenerbahçe ile görüştüğüm yönündeki iddiaları gazetelerde gördüm ancak kimseyle görüşmedim veya tanışmadım” dedi.