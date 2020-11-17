Şampiyon, aşiret savaşlarını durdurdu

Almanya'nın Başkenti Berlin’de iki gün arka arkaya Çeçen ve Arap aileleri arasında aşiret savaşı meydana geldi... Bu savaşta çok sayıda kişi ağır yaralandı. Ardından Çeçen aşiret lideri Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde bulunan yakınlarını çağırdı.
Olayı duyan Müslüman dünya şampiyonu Mahmoud Charr, iki aşiret arasında barışı sağlamak amacıyla hemen harekete geçti ve Çeçenistan Cumhurbaşkanı Ramazan Kadirov ile irtibat kurdu. Alman polisi de devreye girdi. Alman özel birliği tarafından havaalanından alınan Charr, barış görüşmeleri için Berlin’e gitti.
KARDEŞ KANI AKMADI
Charr, “Berlin’de yaptığımız görüşmeler olumlu geçti. Her iki aşiretin önde gelenlerinin de bizleri kırmayarak barış çağrımıza olumlu yanıt vermeleri sorunun sona ermesini sağladı. Çok şükür ki kardeş kanı akmasını önlemiş olduk.” dedi.
KEMERİNİ VERMİŞTİ
Bu barışı sağlayan Mahmoud Charr, Türkiye aşığı olan sporcu ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a geçtiğimiz dönemde dünya şampiyonluk kemerini hediye etmişti.
Abdullah Avcı'nın Beşiktaş'ı çalıştırırken kadrosunda görmek istediği isimler bordomavili takımla anılıyor. Son isim Feyenoord forması giyen Leroy Fer oldu.
Fenerbahçe'nin geçtiğimiz gün Fatih Karagümrük ile karşılaştığı hazırlık maçında göz dolduran genç kanat oyuncusu Serhat Ahmetoğlu, bir anda tüm dikkatleri üzerine topladı.
Futboldaki Pele mi Maradona mı sorusunun bir benzeri şimdi Formula 1'de aranıyor. Lewis Hamilton mu Michael Schumacher mi tartışmasında rakamlar Britanyalı pilottan yana... Pele'nin futbolun en büyüğü olduğu anlatmak için "Siyah İnci" deyimi kullanılırdı. Şimdilerde ise pistlerin tek siyahi pilotu Hamilton'un F1'in en büyük efsanesi olup olmadığı tartışılıyor. Ama rakamlar İngiliz pilotun, efsane Michael Schumacher'i geride bıraktığını söylüyor.
Siyah-beyazlı takım dün de 14 kişilik idman kadrosuyla antrenman sahasına çıkarken hırsı ile dikkat çeken Josef de Souza, "Benden ne istenirse mevki fark etmeksizin elimden geleni yaparım" dedi
A Milli Takım'ın Rusya'yı mağlup etmesi, Macaristan ile Sırbistan'ın 1-1 berabere kalması gruptan lider çıkma şansı ihtimalini güçlendirdi.
"İyi oynadınız, mücadeleyi beğendim" diyen Şenol Güneş, "Ufak tefek hatalarımız oldu tabii. Bunları not aldık, sizlerle konuşacağım. Fakat uzun zaman sonra Rusya'yı yendik. Hepinizi alnından öpüyorum çocuklar" ifadesini kullandı.