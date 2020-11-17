Şampiyon, aşiret savaşlarını durdurdu

AKŞAM

Müslüman dünya şampiyonu boksör Mahmoud Charr, Almanya'da yaşanan Çeçen ve Arap aileleri arasındaki aşiret savaşında araya girerek barışı sağladı.

Almanya'nın Başkenti Berlin’de iki gün arka arkaya Çeçen ve Arap aileleri arasında aşiret savaşı meydana geldi... Bu savaşta çok sayıda kişi ağır yaralandı. Ardından Çeçen aşiret lideri Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde bulunan yakınlarını çağırdı.

Olayı duyan Müslüman dünya şampiyonu Mahmoud Charr, iki aşiret arasında barışı sağlamak amacıyla hemen harekete geçti ve Çeçenistan Cumhurbaşkanı Ramazan Kadirov ile irtibat kurdu. Alman polisi de devreye girdi. Alman özel birliği tarafından havaalanından alınan Charr, barış görüşmeleri için Berlin’e gitti.

KARDEŞ KANI AKMADI

Charr, “Berlin’de yaptığımız görüşmeler olumlu geçti. Her iki aşiretin önde gelenlerinin de bizleri kırmayarak barış çağrımıza olumlu yanıt vermeleri sorunun sona ermesini sağladı. Çok şükür ki kardeş kanı akmasını önlemiş olduk.” dedi.

KEMERİNİ VERMİŞTİ

Bu barışı sağlayan Mahmoud Charr, Türkiye aşığı olan sporcu ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a geçtiğimiz dönemde dünya şampiyonluk kemerini hediye etmişti.