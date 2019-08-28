Sampdoria, Yevhen Konoplyanka'yı istiyor

İtalyan basınının haberine göre Serie A ekibi Sampdoria, Schalke ile görüşmelere başladı. Haberde belirtilen detayda Sampdoria'nın transferi gerçekleştirmesi için Ukraynalı yıldızın maaş problemini çözmesi gerektiği belirtildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFERDEN VAZGEÇMİŞTİ

Beşiktaş, Konopylanka ile uzun süre ilgilenmiş ancak maaşı konusunda anlaşamayınca Tottenham'dan Nkoulou'ya imza attırmıştı.

Yevhen Konoplyanka, 2017 yılında İspanya La Liga ekiplerinden Sevilla'dan Schalke'ye 12.5 milyon euroya transfer oldu. 29 yaşındaki Yevhen Konoplyanka, geçtiğimiz sezon 21 maça çıktı ve 1 gol, 2 asistle oynadı.

(Sporx)