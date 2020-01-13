Sampdoria stoper alırsa, Murillo'yu Galatasaray'a bırakacak

Devre arası transferi dönemi bitmeden mutlaka bir stoperi kadrosuna katacak olan Galatasaray’da 1 numaralı hedef; Jeison Murillo... Cim Bom, satın alma opsiyonlu kiralama yöntemiyle bu işi bitirmeyi hedefliyor. Kulübü Sampdoria ise stoper almadan, Murillo’yu bırakmıyor.
İtalyan basınına göre Sampdoria, 1-2 gün içinde Napoli’den Lorenzo Tonelli’yi renklerine bağlayacak. Bu konuda her iki kulübün görüşmelerde son aşamaya geldiği belirtildi. Sarı-Kırmızılı yönetim de gelişmeleri yakından takip ediyor.
Falcao aracı oldu
Tonelli transferinin sonuçlanmasını bekleyen Galatasaray, Murillo’nun menajeriyle de pazarlıkları tamamlamak üzere. Kolombiyalı futbolcunun düzenli oynayacağı için Cim Bom’a gelmeye sıcak baktığı öğrenildi. Bu transferde Murillo’nun vatandaşı olan Falcao da aracılık yapıyor.
(Fanatik)
Galatasaray’dan yıllık 18 milyon lira kazanan Fatih Terim, Beşiktaş’ın çalıştırıcısı Abdullah Avcı’ya 6 milyon lira fark atmış durumda. Terim, F.Bahçe Teknik Direktörü Yanal’dan ise 8 milyon lira fazla kazanıyor.
Ali Koç, Antalya’da Galatasaray, Trabzonspor ve TFF’ye göndermede bulundu. Türk futbolunda barış sağlanamayacağının da altı çizen Koç, “Artık Türk futbolunun geleceğini değil, kendi kulübümün geleceğini düşünüyorum” açıklamasında bulundu.
“Hem sportif hem finansal kriterlere uyduğu takdirde 1 futbolcu alabiliriz. Transfer olmayabilir de. Kimse fazla umutlanmasın bu konuda”
Galatasaray ikinci başkanı Albayrak, Çizme’de futbolcu avına çıktı. Transfer listesi elinde bulunan Abdurrahim Albayrak; Murillo, Mert Çetin ve Seko Fofana’nın kulüpleriyle masaya oturmak için İtalya’ya gitti. Bu 3 futbolcudan 2’sinin bitirilmesi planlanıyor.
FENERBAHÇE’NİN devre arası kampında gönderilecek isimler de yavaş yavaş belli olmaya başladı.
Beşiktaş, 2 milyon TL limiti bulunmasına rağmen Yeni Malatyaspor’un kiralık yıldızını renklerine bağladı. Bu transfer için Malatya’ya 40 bin euro ödenecek. Oyuncunun maaşına önümüzdeki yıl zam yapılacak.
Salih Uçan, “Ben geçen sene de Fenerbahçe’de kalmak istiyordum. Ama Comolli, ‘Gidip oynasan senin için daha iyi olur’ dedi” ifadelerini kullandı.