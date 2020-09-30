Sampdoria Monaco'dan Keita Balde'yi kiraladı

Sampdoria, internet sitesinde duyurduğu haberde Monaco'nun Senegalli hücum oyuncusu Keita Balde'yi satın alma opsiyonu ile 1 yıllığına kiraladı.
Sampdoria, sezon sonuna kadar kiraladığı Balde'nin bonservisini opsiyonlu olarak elinde bulunduruyor.
Geçtiğimiz sezon Monaco ile 26 karşılaşmaya çıkan 25 yaşındaki futbolcu, 8 gol attı ve 4 asist yaptı.
Forvet transferi için arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Portolu Ze Luis'in transferinden vazgeçti.
Samatta'dan sonra Papiss Cisse'yi de kadrosuna katarak forvet defterini kapayan Fenerbahçe'de sıra geldi kanat transferine. Diego Perotti ve Edin Visca'yla ilgilenen Sarı-Lacivertlilerin gündemine giren son isimse Philip Zinckernagel oldu. Fenerbahçe, Bodo Glimt ile 19 maçta 14 gol 17 asistlik inanılmaz bir performans sergileyen 25 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun fiyatını sordu.
Younes Belhanda, Galatasaray'ın uzun süredir kendisine yaptığı baskıya daha fazla dayanamayarak eski takımı Nice'ten gelen teklifi kabul etti. Sarı-Kırmızılılar ise 7 milyon euroluk teklifi yukarı çekmeyi planlıyor.
Fenerbahçeli futbolcu Zanka'ya eski takımı FC Kopenhag talip oldu. Danimarka ekibinin önümüzdeki günlerde Zanka için hamle yapacağı ifade edildi.
Serie A ekiplerinden Sampdoria, Monaco'dan Keita Balde'yi satın alma opsiyonuyla kiraladı.
Fenerbahçe, Ze Luis için Porto'ya son teklifini yaptı. Sarı-Lacivertliler, Portekiz ekibine 1 milyon euro kiralama ve 2 senede ödenmek üzere 6 milyon euro bonservis bedeli teklif etti. Fenerbahçe'yle anlaşan Ze Luis de kulübüne sonunda isyan etti: Bırakın gideyim.