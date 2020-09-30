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aksam.com.tr
  • 30 Eylül 2020 Çarşamba 21:10
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Sampdoria Monaco'dan Keita Balde'yi kiraladı

Sampdoria Monaco'dan Keita Balde'yi kiraladı

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Serie A ekiplerinden Sampdoria, Monaco'dan Keita Balde'yi satın alma opsiyonuyla kiraladı.

Sampdoria, internet sitesinde duyurduğu haberde Monaco'nun Senegalli hücum oyuncusu Keita Balde'yi satın alma opsiyonu ile 1 yıllığına kiraladı.

Sampdoria, sezon sonuna kadar kiraladığı Balde'nin bonservisini opsiyonlu olarak elinde bulunduruyor.

Geçtiğimiz sezon Monaco ile 26 karşılaşmaya çıkan 25 yaşındaki futbolcu, 8 gol attı ve 4 asist yaptı.

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