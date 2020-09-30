Sampdoria Monaco'dan Keita Balde'yi kiraladı

SPOR GÜNDEMİ

Fenerbahçe Ze Luis transferinde noktayı koydu Fenerbahçe Ze Luis transferinde noktayı koydu Forvet transferi için arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Portolu Ze Luis'in transferinden vazgeçti.

Fener asıl transferini sona saklamış! 19 maçta 14 gol, 17 asistle oynuyor Fener asıl transferini sona saklamış! 19 maçta 14 gol, 17 asistle oynuyor Samatta'dan sonra Papiss Cisse'yi de kadrosuna katarak forvet defterini kapayan Fenerbahçe'de sıra geldi kanat transferine. Diego Perotti ve Edin Visca'yla ilgilenen Sarı-Lacivertlilerin gündemine giren son isimse Philip Zinckernagel oldu. Fenerbahçe, Bodo Glimt ile 19 maçta 14 gol 17 asistlik inanılmaz bir performans sergileyen 25 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun fiyatını sordu.

G.Saray'ın baskısına daha fazla dayanamadı ve teklifi kabul etti G.Saray'ın baskısına daha fazla dayanamadı ve teklifi kabul etti Younes Belhanda, Galatasaray'ın uzun süredir kendisine yaptığı baskıya daha fazla dayanamayarak eski takımı Nice'ten gelen teklifi kabul etti. Sarı-Kırmızılılar ise 7 milyon euroluk teklifi yukarı çekmeyi planlıyor.

Frey sonrası bir yolcu daha! Resmi açıklama bekleniyor Frey sonrası bir yolcu daha! Resmi açıklama bekleniyor Fenerbahçeli futbolcu Zanka'ya eski takımı FC Kopenhag talip oldu. Danimarka ekibinin önümüzdeki günlerde Zanka için hamle yapacağı ifade edildi.

Keita Balde Sampdoria'ya kiralandı Keita Balde Sampdoria'ya kiralandı Serie A ekiplerinden Sampdoria, Monaco'dan Keita Balde'yi satın alma opsiyonuyla kiraladı.