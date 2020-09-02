Sampdoria Mohamed Elneny'e talip oldu

Beşiktaş'ta geçen sezon kiralık olarak forma giyen Mısırlı orta saha oyuncusu Mohamed Elneny'nin önümüzdeki sezon kulübü Arsenal'de kalıp kalmayacağı henüz netlik kazanmadı.
Eski takım arkadaşı ve şimdilerde menajeri olan Mikel Arteta'nın Liverpool ile oynanan kupa maçında sahaya sürdüğü Elneny konusunda henüz karar vermediği öğrenilirken durumunun kadrodaki diğer oyunculara bağlı olduğu ifade ediliyor. Arsenal'de orta sahada oynayan Lucas Torreira ve Matteo Guendouzi'nin gelecek sezon için güven verip vermemesi durumuna göre Elneny'nin Arsenal'de kalacağı belirtiliyor.
Öte yandan İtalyan basını, Sampdoria'nın Elneny'e ilgi duyan şu anki tek kulüp olduğu haberini sayfalarına taşıdı.
Beşiktaş'ta sezon boyunca istikrarlı bir performans gösteren Elneny, siyah beyazlıların Mısırlı oyuncuya yaptığı yeni sezon teklifinin maddi pürüzler sebebiyle kabul edilmedi basına yansımıştı.
28 yaşındaki orta saha oyuncusu Mohamed Elneny, 2016'dan bu yana bonservisi Arsenal'de bulunuyor. Sözleşmesi 2022'de bitecek olan Elneny'nin bonservis bedelinin 5 milyon euro civarında olduğu tahmin ediliyor.
Fenerbahçe, Mevlüt Erdinç ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığını duyurdu.
Transferin en etkili takımı Fenerbahçe, 3 yıldızın transferi için son hamlelerini yapıyor. Eran Zahavi ile her konuda anlaşan, Marcel Tisserand'ı büyük ölçüde bitiren Sarı-Lacivertliler, asıl sükseyi Edin Visca transferiyle yapmak istiyor. Emre Belözoğlu, Göksel Gümüşdağ'ı ikna etmek için yoğun mesai harcarken Fenerbahçe'nin 30 yaşındaki futbolcu için Başakşehir'e Ozan Tufan, Tolgay Arslan, Deniz Türüç, Miha Zajc ve Zanka ile 3-4 milyon euroluk bir ödeme yapmaya hazır olduğu belirtildi.
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, bu akşam Türkiye ile Macaristan arasında oynanacak olan maçın önemli olduğunu söyleyerek, "Avrupa Lig maçları çok önemli onun için teknik direktörümüz ve bizler de bu maçlara çok önem veriyoruz. Buradan alınacak puanlar bizim için çok değerli puanlar olacaktır. İnşallah da bu puanı alacağız" dedi.
TFF, Süper Lig'de yeni sezonun ilk yarısının seyircisiz oynanacağını açıkladı.
Kasımpaşa Kulübü, Gineli stoper Julian Jeanvier ile sözleşme imzaladı.
Süper Lig'in yeni takımlarından Fatih Karagümrük, Mevlüt Erdinç'i transfer ettiğini duyurdu