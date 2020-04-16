Sampdoria Başkanı Massimo Ferrero: 'Aşı için kobay olurum'

SPOR GÜNDEMİ

Beşiktaş'tan Dorukhan Toköz açıklaması Beşiktaş'tan Dorukhan Toköz açıklaması Beşiktaş: "Dorukhan Toköz'ün sözleşmesinin feshedildiği iddiaları doğru değildir"

Fenerbahçe'de gidecek isimler belli oldu Fenerbahçe'de gidecek isimler belli oldu Başkan Ali Koç ve kurmayları takas formülü ile elden çıkarmak istedikleri oyuncuları kullanma kararı aldı. Bonservis oyuncu seçimi de Sarı Lacivertliler adına transferin diğer 2. perdesi olarak görülüyor. Ayrıca bu yöntemle de Fenerbahçe'den gidecek isimler netleşmeye başladı. Tolgay, Alper, Frey ve Mevlüt gibi oyuncular takas formülünde gündeme ilk gelecek seçenekler olarak dikkat çekiyor.

Galatasaray'a kötü haber! Sezon sonu gitmeye karar verdi... Galatasaray'a kötü haber! Sezon sonu gitmeye karar verdi... Galatasaray'ın orta sahadaki kiralık oyuncularından Seri, Sarı-Kırmızılı kulüple sözleşmesi bittikten sonra Türkiye'de kalmayı düşünmüyor.

Fenerbahçe'ye yeni teknik direktör adayı Fenerbahçe'ye yeni teknik direktör adayı Fenerbahçe'de transfer ve hoca arayışları tüm hızıyla sürerken sürpriz bir isim bugün gündeme geldi. Teknik direktör arayışlarına devam eden Fenerbahçe, son olarak Milan'ın eski çalıştırıcısı Marco Giampaolo'yu gündemine aldı.

Muslera'dan Fatih Terim'e övgü Muslera'dan Fatih Terim'e övgü Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, stadı ve soyunma odası atmosferini özlediğini söyledi.

Abdülkadir Ömür hayalini açıkladı Abdülkadir Ömür hayalini açıkladı Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Abdülkadir Ömür, en büyük hedefinin Barcelona'da Messi ile birlikte oynamak olduğunu söyledi.