Sammy Mejia ve Devin Williams koronavirüs nedeniyle Fenerbahçe maçına çıkmadı!

Basketbol Süper Ligi'nde bugün saat 13.00'te başlayan Fenerbahçe Beko-TOFAŞ mücadelesinde Bursa ekibinden Sammy Mejia ve Devin Williams koronavirüs tehlikesi sebebiyle oynamak istemedikleri için maç kadrosunda yer almadılar. İki basketbolcunun İstanbul'a götürülmedikleri ve Bursa'da kaldıkları öğrenildi.
Sammy Mejia dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada karşılaşmada forma giymek istemediğini söylemişti.
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Basketbol Süper Lig'inde bugün oynanan Fenerbahçe - TOFAŞ maçında konuk takımın iki oyuncusu koronavirüs tehlikesi nedeniyle kadroda yer almak istemedi. Sammy Mejia ve Devin Williams İstanbul'a gitmeyerek Bursa'da kaldılar.
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