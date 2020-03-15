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Süper Lig'in zirvesindeki dev maçta ilk 11'ler belli oldu Süper Lig'in zirvesindeki dev maçta ilk 11'ler belli oldu Süper Lig'in 26. haftasında lider Trabzonspor, sahasında Medipol Başakşehir'i konuk ediyor.

Derbiye saatler kala Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi Derbiye saatler kala Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi Afrika basınında yer alan habere göre, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa ve Wolverhampton Wanderers, sezon sonunda Galatasaray'ın başarılı stoperi Christian Luyindama için Sarı-Kırmızılılara 12 milyon Euro teklif edecek.

Sammy Mejia ve Devin Williams koronavirüs nedeniyle Fenerbahçe maçına çıkmadı! Sammy Mejia ve Devin Williams koronavirüs nedeniyle Fenerbahçe maçına çıkmadı! Basketbol Süper Lig'inde bugün oynanan Fenerbahçe - TOFAŞ maçında konuk takımın iki oyuncusu koronavirüs tehlikesi nedeniyle kadroda yer almak istemedi. Sammy Mejia ve Devin Williams İstanbul'a gitmeyerek Bursa'da kaldılar.

Ali Koç'a büyük öfke: Vizyonunu da al git bu kulüpten Ali Koç'a büyük öfke: Vizyonunu da al git bu kulüpten Fenerbahçeli taraftarlar dün akşamki Konyaspor mağlubiyetinin ardından Başkan Ali Koç'a öfke kustu.

Kötü haberi verdi! 'Covid-19 testim pozitif çıktı' Kötü haberi verdi! 'Covid-19 testim pozitif çıktı' La Liga ekiplerinden Valencia'da forma giyen Arjantinli stoper Ezequiel Garay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Bülent Korkmaz'dan Konyaspor - Fenerbahçe maçında tarihi başarı! Bülent Korkmaz'dan Konyaspor - Fenerbahçe maçında tarihi başarı! İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 26 haftasında kendi sahasında 9 kişi kaldığı maçta Fenerbahçe'yi 1-0 yenmeyi başardı. Yeşil beyazlıların teknik direktörü Bülent Korkmaz ise bu galibiyetle tarihi bir başarıya imza attı. İşte detaylar...