Samir Nasri, Anderlecht'de

Anderlecht Kulübünün sosyal medya hesabında, 32 yaşındaki futbolcu için "Hoş geldin" mesajı paylaşıldı ve Nasri'nin 14 numaralı formayı giyeceği belirtildi.

Nasri, Belçika ekibiyle oyuncu-teknik direktör olarak sözleşme imzalayan eski takım arkadaşı Vincent Kompany ile yeniden bir takımda buluştu.

Yasaklı madde kullandığı gerekçesiyle UEFA'dan men cezası alan Fransız futbolcu, kariyeri boyunca Olympique Marsilya, Arsenal, Manchester City, Antalyaspor ve West Ham United formalarını giymişti.