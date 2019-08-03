Şamil Çinaz bir yıl daha Kayserispor'da

Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılı kulüp, sözleşmesi sona eren 33 yaşındaki deneyimli orta saha oyuncusu Şamil Çinaz ile yeniden masaya oturdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, Şamil Çinaz ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Galatasaray'ın Radamel Falcao aşkı, Türk Telekom Stadyumu'na taşındı.
Fenerbahçe, Deniz Türüç transferini resmen açıkladı. Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada Milli futbolcu ile 3 yıllık sözleşme yapıldığı belirtildi. Deniz Türüç, Fenerbahçe'de 23 numaralı formayı giyecek.
Spor Toto Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun ilk 3 haftalık programı açıklandı. Sezonun açılış maçı 16 Ağustos Cuma günü Yukatel Denizlispor ile şampiyon Galatasaray arasında oynanacak.
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'dan taraftarlara transfer müjdesi.
Haftalardır Radamel Falcao transferi için yoğun mesai harcayan Galatasaray’a dün önce Sportif Direktör Oleg Pretov’dan, bugün ise YahooSport muhabiri Manu Lonjon’dan kötü haber geldi.
Benfica'dan ayrılması kesinleşen Fejsa için Galatasaray ve Fenerbahçe yeniden yoklama çekti.
Beşiktaş Kulübü resmi sitesinden yayımladığı açıklamada futbolcuları Burak Yılmaz, Garry Medel ve Gökhan Gönül'ün sakatlıklarındaki son durumu paylaştı.