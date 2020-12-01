Samet Aybaba'nın Kayserispor macerası beraberliklerle başladı

SPOR GÜNDEMİ

Numanoğlu'nun babası oğlunun başını yaktı! Numanoğlu'nun babası oğlunun başını yaktı! Tugay Kaan Numanoğlu, babasının derbi öncesindeki açıklamalarından etkilendi ve çok kötü maç yönetti. Namoğlu, MHK tarafından dinlendirilecek.

Derbide Caner Erkin'in küfürleri ekranlara yansıdı Derbide Caner Erkin'in küfürleri ekranlara yansıdı Seyircisiz oynanan maçlarda futbolcuların tepkileri net şekilde duyulurken pazar günü oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde de mikrofonlara birçok çarpıcı an yakalandı. Caner Erkin'in küfürleri, Luiz Gustavo'nun Mauricio Lemos'a serzenişi ve Sergen Yalçın'ın Ozan Tufan'ı sakinleştirmesi çok net şekilde duyuldu.

Fenerbahçe'de Jose Sosa'ya tepki Fenerbahçe'de Jose Sosa'ya tepki Fenerbahçe'de Beşiktaş yenilgisinin hayal kırıklığı yaşanırken Jose Sosa büyük tepki topladı. Ciddi beklentilerle gelen ancak halen daha istenen görüntüyü sergileyemeyen Arjantinli, daha çok İstanbul'daki sosyal hayatıyla gündeme çıktı.

Fatih Terim'den radikal karar Fatih Terim'den radikal karar Son 2 haftada oynadığı tempolu, bol pozisyonlu futboluyla büyük beğeni toplayan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, eksikler dönse dahi sınıf atlatan ilk 11'i bozmayacak.

Erol Bulut'u kupa maçı yaktı Erol Bulut'u kupa maçı yaktı Oyuncularının Sivas Belediyespor maçındaki olumlu performanslarına güvenmesi ve ilk 11 konusunda yaşadığı kararsızlık Erol Bulut'un Beşiktaş derbisinde sahadan hüsranla ayrılmasına sebep oldu.