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aksam.com.tr
  • 01 Aralık 2020 Salı 09:21
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Samet Aybaba'nın Kayserispor macerası beraberliklerle başladı

Samet Aybaba'nın Kayserispor macerası beraberliklerle başladı

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Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Samet Aybaba takımın başında çıktığı 2 maçta kaybetmedi.

Hes Kablo Kayserispor dün oynadığı maçta Karagümrük ile 0-0 berabere kaldı. Son oynanan iki maçta takımın başında yer alan teknik direktör Samet Aybaba 2 beraberlik alarak 2 puan topladı.

Ligin 9.haftası öncesinde takımın başına gelen ve ilk maçında Galatasaray deplasmanından 1-1’lik sonuçla dönen Sarı-Kırmızılılar, ligin 10.haftasında da evinde Fatih Karagümrük ile 0-0 kaldı.

Teknik Direktör Samet Aybaba ile Süper Lig serüvenine devam eden Hes Kablo Kayserispor, ligin 11.haftasında deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya gelecek.

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