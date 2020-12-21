Samet Aybaba'dan cinsiyetçi açıklama: 'Bu oyun, erkek oyunu'

Kayserispor teknik direktörü Samet Aybaba, Antalya'da Antalyaspor'a 2-0 kaybettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'in 13. haftasında Fraport TAV Antalyaspor, sahasında Hes Kablo Kayserispor ile karşılaştı. Ev sahibi maçı 2-0 kazanırken, Kayserispor'un bulduğu 2 gol, VAR sonrası iptal edildi.

Karşılaşmanın ardından hakem kararlarını ve VAR sonrası iptal edilen golleri eleştiren Samet Aybaba, "Bu oyunda temas olacak. Bu erkek, futbol oyunu sonuçta. Bu oyunda temas olacak. Arkadaşların kararlarına iyi bakmak lazım. İki haftadır hakem hataları yaşıyoruz. Herkese adalet olsun" dedi.

Antalyaspor, bu galibiyetin ardından puanını 17 yaparak 12. sıraya yükseldi. Kayserispor ise 10 puanla 18. sırada kaldı.