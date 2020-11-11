Samet Aybaba imza için şehre geldi

Süper Lig'de 7 maçta topladığı 6 puanla 18'inci sırada yer alan Hes Kablo Kayserispor, Bayram Bektaş'tan boşalan teknik direktörlük görevine Samet Aybaba'yı getirdi. Tecrübeli teknik adam, yeni takımı için Kayseri'ye geldi.
Aybaba, bugün saat 18.00'de yapılacak antrenmanda ekibiyle birlikte yer alacak. Futbolcularla toplantı yapacağı öğrenilen Samet Aybaba'nın ardından 23 Kasım'da ligde oynayacakları Galatasaray maçına takımı hazırlayacağı bildirildi.
Fenerbahçe'nin golcü futbolcusu Mbwana Samatta'nın Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'ndeki Tanzanya-Tunus maçında forma giyemeyeceği ortaya çıktı. Sakat olduğu belirtilen başarılı forvetin 10 gün sahalardan uzak kalabileceği öne sürüldü.
Sivas'tan 3 puanla dönen Galatasaray gözünü zirveye dikti. Milli aradan sonra sırasıyla Kayseri, Çaykur Rize (D), Hatay, Karagümrük (D) ve Göztepe ile karşılaşacak Cim-Bom galibiyet serisini 8 maça çıkarmayı hedefliyor.
Trabzonspor, Eddie Newton'ın ayrılığı sonrası göreve Abdullah Avcı'yı getirdi. Başarılı teknik adam, yaptığı kapsamlı sunum ve ortaya koyduğu projelerle Trabzonspor yönetimini mest etti.
Galatasaray'da geçtiğimiz hafta idmanda sakatlanarak antrenmanı yarıda bırakan ve Sivasspor maçında forma giyemeyen Radamel Falcao'nun Kayserispor maçında sahalara döndürülmesi planlanıyor.
Avrupa Atletizm Birliği, 2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nın Türkiye'de düzenlenmesine karar verdi.
Sivas maçı öncesi Marcao ve Saracchi'nin oynama arzusu sonrası tecrübeli hoca, şu sözleri sarf etti: "Bana böyle adamlar lazım!"