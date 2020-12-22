Samet Aybaba ilk yenilgisini aldı

Bayram Bektaş’ın yerine Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörlük koltuğuna oturan Samet Aybaba, 4 maç sonrasında kaybetti. Kayserispor serüvenine Galatasaray maçı ile başlayan ve sırasıyla Galatasaray, Karagümrük, Göztepe ve Trabzonspor maçlarından beraberlikler ile ayrılan Samet Aybaba, Antalyaspor deplasmanından puansız ayrıldı.
Müsabakanın ilk yarısında kalesinde gördüğü 2 gol ile yenilen sarı kırmızılı takım, 5 hafta sonra mağlubiyet alırken Aybaba, bu sezon Kayserispor ile çıktığı müsabakalarda henüz galibiyet sevinci yaşayamadı.
Marcelo Saracchi ile yollarını ayırma kararı alan Galatasaray, milli sol bek Umut Meraş için Le Havre'a teklif yapmaya hazırlanıyor.
Galatasaray, Danimarka takımı Fremad Amager'da forma giyen Emmanuel Toku'yu takibe aldığı ortaya çıktı.
Süper Lig'de oynadığı son 6 maçta 4 mağlubiyet alan Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut'un koltuğu sallantıda. Kötü futbolun yanı sıra takımın gelecek adına da umut vermemesi ve oyuncular arasındaki gerginlik dikkat çekerken Sarı-Lacivertli yönetimin takımla ilgili düşünceleri de ortaya çıktı.
Trabzonspor Kulübü eski başkanlarından Özkan Sümer, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Fenerbahçe'nin ses getiren transferlerinden Jose Sosa'nın performansındaki düşüş sonrası Emre Belözoğlu devreye girdi. Çiçeği burnunda sportif direktör, Arjantinli yıldızla tesislerin haricinde dışarıda da sık sık bir araya gelip özel görüşmeler yapıyor.
Ülkesinin takımlarından Vitoria Guimaraes'e transfer olan Ricardo Quaresma, deplasmanda Santa Clara'yı 4-0 mağlup etti. Portekizli yıldız karşılaşmada 1 gol, 2 asistle oynarken maç sonrası da dikkat çeken açıklamalar yaptı.