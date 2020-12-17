Samet Aybaba, Antalyaspor'u yeneceklerine inanıyor

Kulüp tesislerindeki antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Aybaba, Antalyaspor'un bireysel yetenekleri üst düzeyde oyunculara sahip olduğunu belirtti.
Rakiplerinin takım olarak kanatları iyi kullandığını vurgulayan Aybaba, "Bizim gelişen bir oyunumuz, sahaya yansıttığımız çok iyi şeyler var. Tabii ki eksiklerimiz de var. Bu eksiklerimiz üzerine yoğunlaşıyoruz. Özellikle hücumdaki eksiklerimiz üzerine çalışıyoruz. Takımımdan ve oynanan oyundan memnunum. Son haftalarda bizi izleyenlerin de memnun olduğunu düşünüyorum. Bir an önce bu iyi oyunu skora yansıtıp istediğimiz yerlere gelmek istiyoruz. Bu maçtan 3 puanla ayrılacağımıza inanıyorum." diye konuştu.
Aybaba, transfer çalışmalarına da değinerek, şunları kaydetti:
"Hasan Hüseyin Acar iki gün önce yanıma gelip kişisel sorunları olduğunu ve takıma performans anlamında katkı veremediğini söyledi. Biz bunu normal karşıladık. Ben de konuyu başkana ilettim. Başkan Berna Gözbaşı da Hasan Hüseyin'le konuşup karşılıklı olarak anlaştı. Ben istediğimiz performansı alamadığımız yerlere futbolcu almaktan yanayım. Böyle bir planımız var. Arkadaşlarımız izliyorlar. Takıma katkı sağlayacak birkaç oyuncu düşünüyoruz."
Geçen hafta ilk kez Süper Lig'de forma giyen genç kaleci Doğan Alemdar'ın iyi bir maç çıkardığını dile getiren Aybaba, "Henüz bir maça çıktı. O yüzden fazla abartmamak gerekir. Yaşı küçük de olsa bu formayı aldı. Bunu geliştirmesi ve ileriye götürmesi lazım. Bunun için de dolu dolu bir sezon geçirmesi gerekiyor." şeklinde görüş belirtti.
Oyuncu Pedro Henrique ise "Antalyaspor maçı zor olacak. Maça çok iyi hazırlanıyoruz. Son haftalarda çok iyi maçlar oynuyoruz. Çok iyi şeyler yapıyoruz fakat tek eksiğimiz 3 puan." ifadelerini kullandı.
- ANTRENMAN
Teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde yapılan antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.
İdman, top kapma ve pas çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maçla sona erdi.
Sarı-kırmızılı ekip, Fraport TAV Antalyaspor maçının hazırlıklarına yarın devam edecek.
Uzun süredir Galatasaray'ın gündeminde olan Ahmed Musa'yla ilgili son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Sarı-Kırmızılılar yaptığı görüşmeler sonrası Nijeryalı futbolcuda önemli mesafe katetmişti ancak araya Fenerbahçe girince işler bir anda değişti. Sarı-Lacivertliler, Erol Bulut'un özellikle istediği Ahmed Musa'nın menajeriyle görüşerek resmi teklifini iletti.
Fenerbahçe'nin yeni stoper ikilisi Lemos ve Tisserand hayal kırıklığı yaratında Kanarya stoper bölgesine takviye yapma kararı aldı. Fenerbahçe, işi son ana bırakmamak için adayları belirledi, girişimler kısa sürede başlayacak. İşte listede öne çıkan isimler.
Beşiktaş'ın 19 yaşındaki kalecisi Ersin Destanoğlu, başarılı performansının ardından Avrupa'dan ilk resmi teklifi aldı. Fransız ekibi Lyon, genç file bekçisi için Siyah-Beyazlıların kapısını 4.5 milyon euroyla çaldı. Ekonomik sıkıntılar yaşayan Beşiktaş'ın bu çarpıcı teklifi değerlendirme aşamasında olduğu belirtildi.
Süper Lig'deki başarısız sonuçların ardından son şampiyon olduğu Ziraat Türkiye Kupası'na da ilk maçta veda eden Trabzonspor'da, camiada yönetime yönelik istifa sesleri yükseldi. Taraftarlar, sosyal medyada başkan Ahmet Ağaoğlu'nun daha önce yaptığı bir açıklamada ‘başarısızlığı hissedersem bir dakika görevde durmam' sözlerini hatırlatıp yönetimi istifaya davet etti.
Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Darıca Gençlerbirliği maçında Emre Akbaba ile Younes Belhanda arasında frikik tartışması yaşanmıştı. Faslı futbolcu, Akbaba'nın elinden sertçe topu almış ve ikili ağız dalaşına girmişti. Teknik direktör Fatih Terim'in, Belhanda'nın bu tutumundan oldukça rahatsız olduğu ortaya çıktı.
Türkiye A Milli Takım Teknik Direktör Şenol Güneş, ay-yıldızlılar için yapılan sponsorluk anlaşmasının imza töreninde, "İş yapıyoruz ve işin ciddiyeti, sorumluluğu var. Bu desteği görünce sorumluluk da iki kat artıyor. Ülkemizin en ücra köşesinden dünyanın her yerinde yer alan insanımız başarı bekliyor" dedi.