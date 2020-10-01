Samatta'dan Fenerbahçe'ye büyük övgü

Fenerbahçe'nin yeni transferi Samatta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe'nin dünyanın en büyük kulüplerinden biri olduğunu ifade eden Samatta, "Fenerbahçe dünyanın en büyük kulüplerinden biri. Dünyaca bilinen bir kulüp. Fenerbahçe gibi bir takım sizi isteyince 'hayır' demek imkansız" dedi.
Kendi özelliklerinden de bahseden Samatta, "Vedat'ın oyun tarzını hiç izlemedim. Kendim hakkımda konuşursam eğer cevik, süratli biriyim ama en önemlisi gol atmam bana keyif veriyor. Gol atmam lazım, çünkü en fazla puan toplayan takım şampiyon oluyor. Umarım her şey bizim düşündüğümüz gibi olur" şeklinde konuştu.
Hedefinin gol kralı olmak olmadığının altını çizen Samatta, "Herkesin benden gol atmamı beklediğini biliyorum ama takımımızın ne yaptığı ön önemli. Ben, her şeyimizi vermek istiyorum. Oynadığımız her maçı kazanırsak ben zaten mutlu olurum, odak noktam gol kralı olmak değil, takıma faydalı olmak" dedi.
Aston Villa dönemi hakkında da konuşan Samatta, "Aston Villa'da sergilediğim performans için kimseyi suçlayamam. Fenerbahçe gibi büyük bir takıma gelmeden önce yaşamam gereken bir tecrübeydi. Belki de Tanrı'nın planı buydu. O tecrübeyi yaşadığım için mutluyum." şeklinde konuştu.
Transfer sürecini de atlatan Samatta, "Fenerbahçe'ye katıldığım ilk günden bu yana harika bir atmosfer vardı, herkes her şeyin bilincinde ve adaptasyon süreci çok kolay oldu. Lig başladı ve herkesin en iyi şekilde süreci atlatması gerekiyor. Üzerimde bir baskı hissetmiyorum" dedi.
Yardımsever bir insan olduğunun da altını çizen ve Samatta Foundation hakkında konuşan Samatta, "Ben de bir insanım ve müslümanım. Beli de tanrı beni seçti, yardımcı olmak gerekiyor. Ben iyi bir insan olmaya çalışıyorum. Herkes aynı şartlarda değil, imkanı olmayanlarla imkanlarımızı paylaşabiliriz" ifadelerini kullandı.
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