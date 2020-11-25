Samatta oyundan çıktıktan sonra resmen yıkıldı

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur karşılaşmasında dün akşam Sivas Belediyespor'u Kadıköy'de konuk etti.
Sarı Lacivertliler baştan sonra üstün oynadığı karşılaşmayı yeni transferlerinin attığı gollerle 4-0 kazanmayı başardı. 41 ve 68'de Mame Thiam, 63'de Pelkas ve 73'de Kemal Ademi'nin ayaklarından gelen gollerle tura yürüyen Fenerbahçe'de 60. dakikada oyundan çıkan Samatta, hareketleriyle maçın önüne geçti.
İlk olarak ekrana yansımayan görüntüler sosyal medyada konuşulmaya başlandı. Karşılaşmanın 60. dakikasında oyundan alınan MBwana Samatta, yerini kendisi gibi yeni transfer olan Kemal Ademi'ye bıraktı.
Rakibi karşısında gol atma başırısı gösteremeyen, ardından da oyundan alınan Samatta, oyundan çıktıktan sonra soyunma odasının yolunu tutmadı.
Fenerbahçe yedek kulübesinin yanında adeta yere yığılan futbolcu, duygularına hakim olamadı. Uzun süre boyunca karşılaşmayı tek başına kenardan takip eden futbolcu, bir süre yüzünü montuyla kapatarak görüntü alınmasını engellemeye çalıştı.
Uzun süre kenarda oturan ve mücadeleyi üzgün ve gözü yaşlı şekilde takip eden Tanzanyalı forvetin moralinin bir hayli bozuk olduğu görüldü.
Maç sonu takım arkadaşlarının ve Erol Bulut'un da moral verdiği Samatta'ya kulüp de Twitter hesabından onun fotoğrafını paylaşarak destek oldu.
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in, maç sonuna ilave edilen dakikaya itirazı haklı çıktı. Öyle ki mücadele oynanmayan süre 10 dakika 42 saniye idi.
Hes Kablo Kayserispor'la 1-1 berabere kalan Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim, yedeklerin performansından memnun kalmadı. Ocakta ve sezon sonunda büyük bir operasyon var.
Beşiktaş'ta derbi öncesi stoper hattındaki sorunlar devam ediyor. Sakatlığı bulunan Welinton dev maçta forma giyemeyecek. İzolasyon süreci henüz bitmeyen Vida da büyük olasılıkla Kadıköy'de görev yapamayacak.
Teknik Direktör Erol Bulut, ilk 11'ini kurarken kaleci Altay, stoper Tisserand ve orta sahada Luiz Gustavo'dan vazgeçmek istemiyor. Adeta sarı-lacivertli takımın omurgasını oluşturan ve formayı tamamen kapan bu futbolcuların şu an için herhangi bir alternatifi bulunmuyor.
Arsenal'in 40 milyon euroyu gözden çıkardığı milli futbolcumuzla ilgili menajeri Adem Cebeci, "Net rakamı ben veremem. Ancak bence ona paha biçilemez." dedi.
Süper Lig'de yoluna doludizgin devam eden Fenerbahçe'de dün kupa mesaisi vardı. Kadıköy'de Sivas Belediyespor'u konuk eden sarı lacivertliler, karşılaşmayı 4-0'lık skorla kazanıp üst tura çıkarken, yeni transfer Samatta'nın oyundan çıktıktan sonraki hali dikkat çekti.