Samatta her yerde manşet

Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup eden Fenerbahçe’de Tanzanyalı golcü Mbwana Samatta attığı gollerle devleşti.
Afrika Futbol Konfederasyonu’nun resmi twitter hesabından yapılan paylaşımda; “İlk maçında 2 gol, Tanzanya’nın süper starı Afrika’yı gururlandırıyor.” ifadelerine yer verildi.
AFRİKA'DA YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR
27 yaşındaki futbolcunun, Afrika’da milyonlarca hayranı bulunuyor. Bu sebeple onun formu yakından takip ediliyor. France Football da Karagümrük maçını detaylarıyla inceledi. Ünlü basın kuruluşu, “Samatta attığı gollerle Fener’i taşıdı. Galibiyete imzasını attı” yorumunda bulundu.
Dünyaca ünlü “goal.com” ise, “Fenerbahçe’ye Aston Villa’dan gelen Samatta, bu formunu Tanzanya Milli Takımı’na da taşımak istiyor. Tanzanya 11 Ekim’de Burundi ile karşı karşıya gelecek.” satırlarına imza attı.
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