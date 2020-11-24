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aksam.com.tr
  • 24 Kasım 2020 Salı 20:10
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Samatta gidiyor mu? Belçika basınından ilginç iddia

Samatta gidiyor mu" Belçika basınından ilginç iddia

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Fenerbahçe'nin Aston Villa'dan transferi Samatta için Belçika'dan yeni bir iddia geldi.

Fenerbahçe'de henüz kendisinden beklenenleri tam anlamıyla karşılayamayan golcü oyuncu Mbwana Samatta için Belçika'dan "transfer çağrısı" geldi.

Sporx'te yer alan habere göre, Belçikalı gazeteci Filip Joos, gol yollarında sorunlar yaşayan Club Brugge'ün Samatta'yı transfer etmesini önerdi.

Belçika'da bir televizyon programında yorum yapan Joos, "Samatta, Club Brugge için ideal olur. Tam olarak Clement'in forveti, onu almayı gerçekten düşünebilirler ancak Fenerbahçe ile anlaşmaları lazım." dedi.

BELÇİKA'DA GENK İLE PARLAMIŞTI

2016-20 yılları arasında Genk'te oynayan Samatta, başarılı performansı sonrasında 10,5 milyon euro bedelle Aston Villa'nın yolunu tutmuştu.

Fenerbahçe'de bu sezon 7 maçta 427 dakika süre alan 27 yaşındaki golcü, 2 kez ağları sarstı.

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