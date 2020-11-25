Samatta Beşiktaş derbisinde yok

Fenerbahçe'nin Tanzanyalı golcüsü Mbwana Samatta'nın sol diz iç yan bağında esneme, eklem kapsülünde zorlanma tespit edildi.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Dünkü maçta ayağına darbe alan Samatta'nın çekilen MR'ında sol diz iç yan bağında esneme, eklem kapsülünde zorlanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." ifadeleri yer aldı.
Galatasaray'da olağanüstü genel kurul yapılamayacak. 1 Aralık'a kadar yasak olan genel kurulların toplanma kararı, salgın nedeniyle 28 Şubat 2021'e kadar uzatılacak.
• Olağan kongre zamanı Mayıs 2021
AKŞAM DUYURMUŞTU
Akşamspor, Galatasaray'da seçimin belirtildiği tarihte yapılamayacağını 2 hafta önce duyurmuştu.
Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Mesut Özil'in sezon sonuna kadar Arsenal'de kalacağı ve sözleşmesinin bitmesinin ardından kariyerine Avrupa'da devam edeceği belirtildi. Mesut'un ilk tercihin sarı-lacivertli formayı giymek olduğu iddia edildi.
Manchester United'a 4-1 mağlup olan Medipol Başakşehir'de en fazla dikkat çeken isim, Fenerbahçe'den transferin son günü kiralanan Deniz Türüç oldu. Fenerbahçeli taraftarlar, sosyal medyada başarılı futbolcuyla ilgili yorumlar yaptı.
• "Fenerbahçe'de kalsaydı belki de linç edilecekti. Deniz Türüç çok güzel işler yapıyor."
• "Deniz Türüç'ün Fenerbahçe'de başarılı olamamasının sebebi tamamen Fenerbahçe'dir. Geldiği günden bu yana Başakşehir'e acayip uyum sağladı. Okan Buruk onu çok iyi kullanıyor."
Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak olan maçların hakemleri açıklandı. Buna göre Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde hakem Tugay Kaan Numanoğlu düdük çalacak.
10. HAFTA HAKEMLERİ
• Ankaragücü-Trabzonspor: Mustafa Öğretmenoğlu
• Gaziantep FK-Yeni Malatyaspor: Ali Palabıyık
• Başakşehir-Denizlispor: Arda Kardeşler
• Çaykur Rizespor- Galatasaray : Atilla Karaoğlan
• BB Erzurumspor-Antalyaspor: Ali Şansalan
• Alanyaspor-Konyaspor: Bahattin Şimşek
• Kasımpaşa-Gençlerbirliği: Mete Kalkavan
• Sivasspor-Göztepe: Serkan Tokat
• Kayserispor-Fatih Karagümrük: Alper Ulusoy
Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda oynanan Sivasspor Belediyespor maçında sakatlanan Fenerbahçe'nin Tanzanyalı golcüsü Samatta'nın çekilen MR'ında sol diz iç yan bağında esneme tespit edildi.
Gençleşme operasyonu kapsamında bir süredir çalışmalarını sürdüren Galatasaray, transfer bombasını patlatmaya hazırlanıyor.
SÜREÇ
• Süper Lig'in devleri, Antalya'da oynanan Gana-Katar maçını yakından takip etti.
• Herkesin gözün Gana'nın 18 yaşındaki sol açığı Kamal Deen Sulemana'daydı.
• Galatasaray'ın bir temsilcisi, Nordsjaelland forması giyen Sulemana ve menajeriyle görüştü.
• Sulemana, Galatasaray gibi bir takımda oynamanın kendisini gururlandıracağını söyledi.