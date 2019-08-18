  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 18 Ağustos 2019 Pazar 10:50
  • |
  • 18 Ağustos 2019 Pazar 10:50

Samassa taburcu oldu

Samassa taburcu oldu

Paylaş

Demir Grup Sivasspor ile Beşiktaş arasında oynanan maçın 45. dakikasında Tyler Boyd ile çarpıştıktan sonra kısa süreli baygınlık geçirip ambulansla Medicana Sivas Hastanesi’ne kaldırılan kaleci Samassa, taburcu oldu.

Medicana Hastanesi Nöroloji Uzmanı Hatice Balaban’ın sabah muayenesinin ardından kaleci Samassa, doktoru tarafından taburcu edildi. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen başarılı eldiven, birkaç gün dinlendikten sonra takımla çalışmalara yeniden başlayabilecek.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Hikmet Karaman onay verirse Adryan Oliveira Tavares imzayı atacak

title

Fenerbahçe 123 haftalık liderlik hasretini sonlandırabilir

title

Yunanistan'da Kostas Sloukas depremi

Steven Nzonzi İstanbul´da

SPOR GÜNDEMİ

Dilmen'den Beşiktaş yorumu: 3 gün oynansa...
Dilmen'den Beşiktaş yorumu: 3 gün oynansa...

Dilmen'den Beşiktaş yorumu: 3 gün oynansa...

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 2019-2020 sezonunun ilk maçında deplasmanda Sivasspor’a 3-0 mağlup oldu. Yorumcu Rıdvan Dilmen, Siyah-Beyazlıların farklı yenilgisini değerlendirdi.

Fenerbahçe işi bitirdi! Bir transfer daha
Fenerbahçe işi bitirdi! Bir transfer daha

Fenerbahçe işi bitirdi! Bir transfer daha

Uzun zamandır sol bek arayışında olan Fenerbahçe, sonunda aradığı oyuncuyu buldu. Kolarov transferinin çıkmaza girmesinden sonra rotasını Çizme'ye çeviren Sarı-Lacivertliler, B planını devreye sokup gündemine aldığı Riza Durmisi için Lazio ile anlaşmaya vardı.

Beşiktaş'ın sıkıntısı ne? Alen Markaryan yazdı
Beşiktaş'ın sıkıntısı ne? Alen Markaryan yazdı

Beşiktaş'ın sıkıntısı ne? Alen Markaryan yazdı

Beşiktaş'ın sıkıntısı ne? Alen Markaryan yazdı

Beşiktaş'ın anlaştığı yıldızı Fener kaptı
Beşiktaş'ın anlaştığı yıldızı Fener kaptı

Beşiktaş'ın anlaştığı yıldızı Fener kaptı

Alman basınında, Ukraynalı Yevhen Konoplyanka’nın artık F.Bahçe’ye yakın olduğu ve diğer ihtimallerin giderek azaldığı yazıldı.

Maç sonrası transfer! İmzalar atılmak üzere
Maç sonrası transfer! İmzalar atılmak üzere

Maç sonrası transfer! İmzalar atılmak üzere

Genç Türk oyuncuları kadrosuna katan Roma, şimdi de Beşiktaş’ın forveti Güven Yalçın’ı transfer etmek için harekete geçti. İtalyan basınına göre iki kulüp arasındaki görüşmeler olumlu ilerliyor ve imzalar atılabilir.

Transfer planında ani değişiklik! Bu hafta içinde...
Transfer planında ani değişiklik! Bu hafta içinde...

Transfer planında ani değişiklik! Bu hafta içinde...

Sezona Denizlispor'a 2-0 mağlup olarak başlayarak deplasman kabusunu yeni sezona taşıyan Galatasaray’da stoper ve orta sahadaki eksikler can sıkıyor.

'Fenerbahçe'ye gitmek istiyorum hocam'
'Fenerbahçe'ye gitmek istiyorum hocam'

'Fenerbahçe'ye gitmek istiyorum hocam'

Başakşehir'in 23 yaşındaki millî yıldızı İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe'ye gitmek için izin istedi. Başkan Göksel Gümüşdağ ve teknik direktör Okan Buruk'la görüşen 24 yaşındaki merkez orta saha, "Fenerbahçe'de oynamak istiyorum. Bana kolaylık gösterin" talebinde bulundu.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.