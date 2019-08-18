Samassa taburcu oldu

SPOR GÜNDEMİ

Dilmen'den Beşiktaş yorumu: 3 gün oynansa... Dilmen'den Beşiktaş yorumu: 3 gün oynansa... Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 2019-2020 sezonunun ilk maçında deplasmanda Sivasspor’a 3-0 mağlup oldu. Yorumcu Rıdvan Dilmen, Siyah-Beyazlıların farklı yenilgisini değerlendirdi.

Fenerbahçe işi bitirdi! Bir transfer daha Fenerbahçe işi bitirdi! Bir transfer daha Uzun zamandır sol bek arayışında olan Fenerbahçe, sonunda aradığı oyuncuyu buldu. Kolarov transferinin çıkmaza girmesinden sonra rotasını Çizme'ye çeviren Sarı-Lacivertliler, B planını devreye sokup gündemine aldığı Riza Durmisi için Lazio ile anlaşmaya vardı.

Beşiktaş'ın sıkıntısı ne? Alen Markaryan yazdı Beşiktaş'ın sıkıntısı ne? Alen Markaryan yazdı Beşiktaş'ın sıkıntısı ne? Alen Markaryan yazdı

Beşiktaş'ın anlaştığı yıldızı Fener kaptı Beşiktaş'ın anlaştığı yıldızı Fener kaptı Alman basınında, Ukraynalı Yevhen Konoplyanka’nın artık F.Bahçe’ye yakın olduğu ve diğer ihtimallerin giderek azaldığı yazıldı.

Maç sonrası transfer! İmzalar atılmak üzere Maç sonrası transfer! İmzalar atılmak üzere Genç Türk oyuncuları kadrosuna katan Roma, şimdi de Beşiktaş’ın forveti Güven Yalçın’ı transfer etmek için harekete geçti. İtalyan basınına göre iki kulüp arasındaki görüşmeler olumlu ilerliyor ve imzalar atılabilir.

Transfer planında ani değişiklik! Bu hafta içinde... Transfer planında ani değişiklik! Bu hafta içinde... Sezona Denizlispor'a 2-0 mağlup olarak başlayarak deplasman kabusunu yeni sezona taşıyan Galatasaray’da stoper ve orta sahadaki eksikler can sıkıyor.