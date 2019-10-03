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Samandıra'da Emre Belözoğlu faktörü

Samandıra'da Emre Belözoğlu faktörü

Fenerbahçe'nin kabus yaşadığı geçtiğimiz sezonda Samandıra'nın havası da çok kötüydü. Futbolcular tesislere antrenman için gelip, çalışma biter bitmez kaçar gibi uzaklaşıyordu. Ancak bu sene her şey değişti.

Fenerbahçe'nin kabus yaşadığı geçtiğimiz sezonda Samandıra'nın havası da çok kötüydü. Futbolcular tesislere antrenman için gelip, çalışma biter bitmez kaçar gibi uzaklaşıyordu. Ancak bu sene her şey değişti. En çok da Samandıra'daki ortam...

Bunda en büyük pay sahiplerinden biri, Emre Belözoğlu oldu. Tecrübeli oyuncu, sadece saha içinde değil saha dışında da etkisini gösterdi. Futbolcuların birlik olmasını ve Samandıra'da huzurlu bir ortam oluşmasını sağladı.

Oyuncular artık tesislere idmandan çok önce gelip, antrenman bittikten sonra bile ayrılmayıp birlikte vakit geçiriyor. Bu konuda, antrenör Volkan Demirel'in de ciddi bir katkısı var. Tesislerdeki huzurlu hava, kısa sürede sahaya ve sonuçlara da yansıdı. Fenerbahçe, ortaya koyduğu futbolla şampiyonluğun en büyük adayı olduğunu gösterdi.

(Fanatik)

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