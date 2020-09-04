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aksam.com.tr
  • 04 Eylül 2020 Cuma 11:07
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Salomon Rondon'un 2 gün önce Fenerbahçe'ye önerildiği ortaya çıktı

Salomon Rondon'un 2 gün önce Fenerbahçe'ye önerildiği ortaya çıktı

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Sabah

Vedat Muriqi'yi Lazio'ya göndermeye hazırlanan Fenerbahçe'ye 2 gün önce Çin ekibi Dalian'da forma giyen golcü Salomon Rondon önerildi. 30 yaşındaki forvet için 2 yıl kiralama formülü üzerinde duruluyor.

Vedat Muriqi'nin satışı konusunda Lazio ile son yazışmaları yapan Fenerbahçe'de adaylar çoğalıyor. Şu anda birçok isimle masada olan Sarı-Lacivertlilerin gündemine giren son isim Salomon Rondon oldu. Venezuela'lı forvet adeta Fener'in ayağına geldi.

Alınan bilgilere göre geçen sezon başında gittiği Çin kulübü Dalian'da mutsuz olan Rondon, menajeri aracılığıyla Fenerbahçe'ye önerildi. Bu sürpriz gelişme 2 gün önce yaşandı. Bizzat Sarı-Lacivertliler ile görüşen menajer Juan Rodriguez, Rondon'u istenmesi halinde getirebileceğini söyledi. Bu gelişme Fenerbahçe yönetimini heyecanlandırdı.

HEDEF İKİ YIL KİRALAMAK

Kısa süre içinde Dalian kulübünün yetkilileri ile görüşecek olan Sarı-Lacivertliler transfer şartlarını masaya yatıracak. Rondon için 2 yıllık kiralama formülü üzerinde duruluyor.

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Vedat Muriqi'yi Lazio'ya göndermeye hazırlanan Fenerbahçe'ye 2 gün önce Çin ekibi Dalian'da forma giyen golcü Salomon Rondon önerildi. 30 yaşındaki forvet için 2 yıl kiralama formülü üzerinde duruluyor.
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