Salih Uçan'ın menajerinden Galatasaray iddialarına cevap: Daha büyük hedefleri var

Süper Lig lideri Aytemiz Alanyaspor'da gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken Salih Uçan için Galatasaray'ın devreye girdiği iddia edilmişti. Konuyla ilgili oyuncunun menajerinden açıklama geldi.

Bucaspor altyapısında yetişen 26 yaşındaki futbolcu için Galatasaray'ın devreye girdiği iddia edilmişti. Orta saha arayışlarında olan sarı-kırmızılı takımda deneyimli teknik adam Fatih Terim'in Salih Uçan'ı kadrosunda görmeyi çok istediği belirtiliyor.



MENAJERİNDEN AÇIKLAMA

Alanyaspor'daki sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan başarılı orta saha oyuncusunun menajerinden transfer sözleri geldi.

"HERHANGİ BİR TRANSFER TEKLİFİ YOK"

Ajansspor'a konuşan 26 yaşındaki oyuncunun temsilcisi, "Salih'in Alanyaspor'la kontratı var. Çok da iyi gidiyor. Devamını getirecektir. Transferle ilgili bir gelişme yok. Herhangi bir transfer teklifi ya da yapılmış bir görüşme yok.

“DAHA BÜYÜK HEDEFLERİ VAR”

Alanyaspor'da kendini buldu. Daha büyük hedefleri var. A Milli Takım'la Avrupa Şampiyonası'nda oynamak istiyor. Alanyaspor'da lider pozisyonlardalar. Fenerbahçe'deyken Avrupa Ligi'nde yarı final oynadı. Fenerbahçe'de çok genç yaşta direkt oynadı. Büyük deneyimleri oldu. Her şey Alanyaspor'a bağlı.

“KULÜBÜN ÇİZECEĞİ İSTİKAMETTE HAREKET EDERİZ”

Biz Alanyaspor'un vereceğe karara saygılıyız. Transferle ilgili kulübün çizeceği istikamette hareket ederiz. Elbette ki Salih çok daha deneyimli ve sürekliliği olan bir oyuncu olarak gelecekte büyük bir takımda daha oynayabilir ama şimdi bunları konuşup onun konsantrasyonunu etkilememek gerekir. Takımıyla çok iyi işler yapıyor" dedi.

Kulübüyle olan sözleşmesi 2021 yılına kadar devam eden 26 yaşındaki oyuncu, bu sezon forma giydiği 10 maçta 1 gol kaydetti.