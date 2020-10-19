Salih Uçan: Galatasaray'ın büyüklüğünün bilincindeydik

Aytemiz Alanyaspor'un Galatasaray'ı 2-1 yendiği maçın ardından Salih Uçan açıklamalarda bulundu.
Zeminin çok kötü olduğunu kaydeden Salih, "Galatasaray çok iyi kadro, büyük bir camia ve biz de bunun bilincindeydik. Takım olarak çok iyi durumdayız, şu anda lideriz ama önemli olan işin sonunda nerede olduğumuz. İyi oynarken gol yedik, daha sonra da frikikten iyi bir gol bulduk. Saha zemini kötüydü! Galatasaray 10 kişi kaldı ama iyi mücadele etti, dirençleri attı." dedi.
Süper Lig'in 5. haftasında konuk olduğu Galatasaray'ı 2-1 yenen Aytemiz Alanyaspor'un teknik direktörü Çağdaş Atan, galibiyeti hak ettiklerini söyledi.
Süper Lig'de 5. hafta, bugün oynanan 2 maçla tamamlandı.
UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'ndaki ilk maçında yarın deplasmanda Leipzig ile karşılaşacak Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Okan Buruk, karşılaşmada en iyi sonucu almaya çalışacaklarını söyledi.
UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu ilk maçında yarın Medipol Başakşehir ile karşılaşacak olan Leipzig takımının teknik direktörü Julian Nagelsmann, rakiplerinin çok tecrübeli bir takım olduğunu söyledi.
Fenerbahçe'nin Göztepe'yi 3-2 yendiği maçta Sarı-Lacivertlilerin başarılı stoperi Serdar Aziz'in yaptığı bir faul sonrası hakem Atilla Karaoğlan'a ‘Siz nasıl adamlarsınız, şerefsiz köpekler!' dediği duyuldu.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü, başkan Hüseyin Üneş'in yeni tip koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.