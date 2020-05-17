Salih Özcan'dan Galatasaray'a yeşil ışık! İlk temas kuruldu

Yeni sezonda kadrodaki yerli oyuncu sayısını artıracak olan Sarı-Kırmızılılar, sadece iç piyasaya bakmıyor, gurbetçiler üzerinde de yoğunlaşmış durumda. Mert Müldür ve Eray Cömert’in yanı sıra radardaki futbolculardan bir diğeri de Salih Özcan. Scout (izleme) ekibinin önerdiği ve Fatih Terim’in onay verdiği 22 yaşındaki orta sahanın kulübü Köln ile 1 yıllık sözleşmesi kaldı.
Bu sezon kiralık olarak Kiel forması giyen Salih, Bundesliga 2’de çıktığı 22 maçta 5 gol, 6 asistlik performans gösterdi. Oyuncu cephesiyle kurulan ilk temaslardan olumlu yanıt alınırken, genç yıldız gelmeye dünden hazır. Şimdi sıra kulübünde. Galatasaray, Köln’ü de uygun bir bonservis bedeliyle ikna etmeye çalışacak. Alman ekibinden sezon sonu için söz alınacak.
(Hürriyet)
Suudi Arabistan basını, Al Nasr ve Al Ittihad'ın listesindeki Belhanda için Al Duhail Kulübü'nün devreye girdiğini yazdı. Haberde, Galatasaray'ın 10 milyon Euro istediği belirtildi. Ancak Sarı-Kırmızılılar, para artı takas formülüyle de bu işe ‘olur' verebilir. Cim Bom'un radarındaki Mandzukic Al Duhail'de oynuyor, Hırvat yıldız Avrupa'ya dönmeyi çok istiyor.
Fenerbahçe'de spekülatif transfer dönemi kapandı. Listenin başında Roma'dan Mert Çetin var. Gökhan Gönül ve Caner Erkin ile birlikte Sivas'ın yıldızları Mert Hakan ve Emre Kılınç da transfer listesinin önemli isimlerinden...
Avrupa devlerini peşinde koşturan Uğurcan Çakır için Leicester City'nin de devreye girdiği öne sürüldü. Ada basınında çıkan haberlerde, transfer döneminde Mavi-Beyazlılar'ın harekete geçebileceği yazılırken, genç kalecinin maliyetinin de en az 18 milyon Pound olacağı belirtildi.
Gelecek sezon öncesinde ekonomik olarak yapılanmaya gitmeyi planlayan Sarı-Lacivertliler'de ilk piyango, Max Kruse'ye vurdu! 32 yaşındaki futbolcuyla yollarını ayırmaya karar veren yönetim, Alman yıldız için 5 milyon Euro bonservis bedeli belirledi.
Scout ekibinin önerisi sonrası Fatih Terim'in transfer radarına giren Salih Özcan konusunda ilk temas kuruldu. Gurbetçi orta saha Cim Bom'a gelmeye hazır, sıra kulübü Köln'de...
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