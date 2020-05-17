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  • 17 Mayıs 2020 Pazar 11:30
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  • 17 Mayıs 2020 Pazar 11:30

Salih Özcan'dan Galatasaray'a yeşil ışık! İlk temas kuruldu

Salih Özcan'dan Galatasaray'a yeşil ışık! İlk temas kuruldu

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Scout ekibinin önerisi sonrası Fatih Terim'in transfer radarına giren Salih Özcan konusunda ilk temas kuruldu. Gurbetçi orta saha Cim Bom'a gelmeye hazır, sıra kulübü Köln'de...

Yeni sezonda kadrodaki yerli oyuncu sayısını artıracak olan Sarı-Kırmızılılar, sadece iç piyasaya bakmıyor, gurbetçiler üzerinde de yoğunlaşmış durumda. Mert Müldür ve Eray Cömert’in yanı sıra radardaki futbolculardan bir diğeri de Salih Özcan. Scout (izleme) ekibinin önerdiği ve Fatih Terim’in onay verdiği 22 yaşındaki orta sahanın kulübü Köln ile 1 yıllık sözleşmesi kaldı.

Bu sezon kiralık olarak Kiel forması giyen Salih, Bundesliga 2’de çıktığı 22 maçta 5 gol, 6 asistlik performans gösterdi. Oyuncu cephesiyle kurulan ilk temaslardan olumlu yanıt alınırken, genç yıldız gelmeye dünden hazır. Şimdi sıra kulübünde. Galatasaray, Köln’ü de uygun bir bonservis bedeliyle ikna etmeye çalışacak. Alman ekibinden sezon sonu için söz alınacak.

(Hürriyet)

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