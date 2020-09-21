Salgına inat koştular

AKŞAM

Vodafone 15. İstanbul Yarı Maratonu tamamlandı. Kısıtlı kontenjan ile 2 bin 500 koşucunun katıldığı zorlu yarışı erkeklerde Sezgin Ataç, kadınlarda ise Fatma Demir kazandı.

Vodafone 15. İstanbul Yarı Maratonu koşuldu. World Athletics tarafından Altın Kategori’ye yükseltilerek dünyadaki en iyi 8 yarı maraton listesine giren ve Tarihi Yarımada’nın eşsiz manzarası eşliğinde koşulan yarışa bu yıl pandemi önlemleri dolayısıyla 2 bin 500 koşucu katıldı. Yarışı erkeklerde 1:03:16’yla Sezgin Ataç, kadınlarda ise 1:13:17’yle Fatma Demir kazandı.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, “Pandemi nedeniyle hibrit bir yarı maraton deneyimi yaşadık. Fiziksel koşunun yanı sıra sanal koşu da düzenlendi. Yarı maratonu bu yıl çevre temasıyla sahiplendik. Fiziksel ve sanal koşuya katılan tüm koşuculara e-atıklardan dönüştürerek ürettiğimiz madalyaları takdim ettik” açıklamasında bulundu.