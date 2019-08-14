Sala'nın ölümünde flaş karbondioksit detayı

Geçtiğimiz aylarda gerçekleşen uçak kazasında hayatını kaybeden Arjantinli futbolcu Emiliano Sala'nın şüpheli ölümü hakkında yeni detaylar ortaya çıktı.

Uçak düşmeden önce Emiliano Sala ve pilotun vücudunda karbonmonoksit bulunduğu tespit edildi.

29 yaşındaki futbolcunun şüpheli ölümü hakkında Air Accidents Investigation Branch (AAIB) tarafından yeni bir açıklama geldi.

AAIB tarafından yapılan açıklamada; uçak kazası gerçekleşmeden önce hem pilotun, hem de Sala'nın ciddi bir karbonmonoksit zehirlenmesi yaşadığı, bu zehirlenmenin de uçağın pilotunun manevra kabiliyetine önemli ölçüde ya da tamamen zarar verdiği ifade edildi.

Zehirlenme sonrası uçak içerisinde ölmüş olabilecekleri ya da çarpma etkisiyle hayatlarına son verilmiş olabileceği kısmı hakkında ise henüz bir açıklama yapılmadı.

Ligue 1 ekiplerinden Nantes'tan, İngiliz Cardiff City'ye transfer olduktan sonra 21 Ocak 2019 tarihinde Galler'in Cardiff şehrine giderken uçağı radarlardan kaybolan Arjantinli futbolcu Emiliano Sala'nın cansız bedenine haftalar sonra ulaşılmıştı.

3 Şubat'ta uçağın enkazının yeri tespit edilmiş, 6 Şubat'ta ise içindeki cesedin Sala'ya ait olduğu açıklanmıştı.