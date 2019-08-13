Salah'tan Türkçe mesaj

Temsilcimiz Medipol Başakşehir, Şampiyonlar Ligi 3. tur eleme maçında, 1-0'ın rövanşında deplasmanda Olympiacos ile karşı karşıya geliyor. Mücadele golsüz eşitlikle devam ediyor...

Le Havre, 4 yıllığına transfer ettiği Umut Meraş'ı resmi olarak duyurdu.

Fernando'nun ayrılığı sonrası 6 numara transferine yoğunlaşan Galatasaray için flaş bir iddia gündeme geldi; Joao Mario.

Burak Yılmaz'ın sakatlığının ardından hücum hattını dünyaca ünlü bir isimle doldurmak isteyen Siyah-Beyazlılar, 2016-17 sezonunda attığı 12 golle takıma lig şampiyonluğunu getiren Kamerunlu yıldızı, 1 numaralı hedef olarak belirledi.

100 milyon Euro... İngilizler oynayacak Türkiye kazanacak

İstanbul’da yarın yapılacak Liverpool-Chelsea maçı için 50 bin İngiliz Türkiye’ye geliyor. Maçın şehir ekonomisine katkısı 100 milyon euro.