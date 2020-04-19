Salah'tan köyüne binlerce tonluk gıda yardımı

Liverpool'un Mısırlı yıldızı Mohamed Salah, koronavirüs sebebiyle zor günler yaşayan Mısır'daki köyüne binlerce ton yiyecek bağışı yaptı.

Liverpool'un Mısırlı futbolcusu Mohamed Salah, doğduğu köy olan Nagrig'e binlerce ton yiyecek ve maske bağışında bulundu.

Al-Masry Al-Youm'a konuşan yıldız ismin babası Salah Ghaly yaptığı açıklamada binlerce ton yiyecek bağışı yapan oğlu Mohamed'in ayrıca binlerce maskeyi de köye ulaştırdığını söyledi. Köylerinin sterilize edildiğini de belirten Ghaly ayrıca iki buzağı keseceklerini ve etlerinin hem kendi köylerine hem de komşu köylere dağıtılacağını belirtit.

Mohamed Salah daha önce de kendi bağış kurumu vasıtasıyla köyüne temiz su arıtma tesisi kurarak hemşehrilerinin su ihtiyacını karşılaşmıştı.