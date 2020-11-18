Salah ve Elneny'nin ikinci testleri de pozitif

AA

Mısır Milli Takımı'nın yıldız futbolcuları Mohamed Salah ve Mohamed Elneny'nin ikinci koronavirüs test sonuçları pozitif çıktı.

Mısır Futbol Federasyonu, korona virüse yakalanan Mohamed Salah ve Mohamed Elneny’nin ikinci test sonuçlarının da pozitif çıktığını olarak sonuçlandığını açıkladı. Liverpool ve Arsenal’de forma giyen ikili, bu hafta sonu oynanacak olan lig maçlarında görev alamayacak.

Geçen hafta koronavirüse yakalandığı açıklanan Salah ve Elneny'nin sağlık durumlarının iyi olduğu ve izole edildikleri ifade edilmişti.

Salah, Liverpool'un 22 Kasım'da ligde Leicester City, 25 Kasım'da da UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Atalanta ile yapacağı maçlarda forma giyemeyecek.