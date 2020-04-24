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aksam.com.tr
  • 24 Nisan 2020 Cuma 21:37
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  • 24 Nisan 2020 Cuma 21:37

Salah ve Benzema Ramazan ayını kutladı

Salah ve Benzema Ramazan ayını kutladı

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İngiltere'nin Liverpool takımında forma giyen Muhammed Salah ve İspanya temsilcisi Real Madrid'de oynayan Karim Benzema, Müslümanların ramazan ayını kutladı.

Mısırlı futbolcu Salah, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Ramazan ayı mübarek olsun. Herkese hayırlı ramazanlar." ifadelerini kullandı.

Fransız oyuncu Benzema da "Herkese mutlu bir ramazan diliyorum." mesajını paylaştı.

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