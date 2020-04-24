Salah ve Benzema Ramazan ayını kutladı

Mısırlı futbolcu Salah, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Ramazan ayı mübarek olsun. Herkese hayırlı ramazanlar." ifadelerini kullandı.
Fransız oyuncu Benzema da "Herkese mutlu bir ramazan diliyorum." mesajını paylaştı.
Koronavirüs salgını sebebiyle ara verilen Süper Lig'in ne zaman başlayacağıyla ilgili Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil'den açıklama geldi.
Hollanda ligi Eredivisie'ye hiç bir takımın çıkmamasına ve hiçbir takımın da küme düşmemesine karar verildi.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in beğendiği 21 yaşındaki Arjantinli 'kule' forvet Adolfo Gaich, Barcelona ve Roma'nın da radarına takıldı.
Chelsea Teknik Direktörü Frank Lampard, performasından memnun olmadığı Kepa'nın yerine Milan'ın kalecisi Donnarumma'yı kadroya katmak istiyor.
Milan'ın efsane futbolcusu ve kaptanı Paolo Maldini, Milan kariyeri üzerine açıklamalarda bulundu.
Bayern Münihli Coutinho ayak bileğinden ameliyat edildi.
İspanyol futbol tarihinde ilk kez şike suçlamasından dolayı ceza verildi.