Sakin kalın uyarısı

AKŞAM
SÜPER Lig’de son 6 maçını kazanarak zirveye tutunan Galatasaray, Fenerbahçe derbisine yoğunlaştı. Fatih Terim, oyuncularını, dev maça taktik antrenmanların dışında psikolojik olarak da hazırlıyor. Tecrübeli teknik adamın, derbide futbolcularına sakin kalmaları yönünde telkinde bulunduğu öğrenildi. Terim bu konu ile ilgili Donk ve Feghouli de özel bir görüşme yaptı.
Kanarya, bu mücadelenin kendileri için şampiyonluk yolunda ‘tamam’ ya da ‘devam’ maçı olduğunun bilincinde çalışmalarını sürdürüyor.
G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, oyuncularına Kadıköy’de sakin kalmaları konusunda uyarı yaptı...
Kadıköy’deki dev maçın stratejisi, yarınki Beşiktaş-Trabzonspor maçına göre şekillenecek…
ÖNCEKİ gün sakatlıkları nedeniyle antrenmanda yer almayan Obi Mikel, Nwakaeme ve Ndiaye dün takımla birlikte antrenmanda yer aldı.
BEŞİKTAŞ yönetimi, iç transferde harekete geçiyor.
Hüseyin Çimşir oyun planını golcüsü Sörloth üzerine yaptı. Sergen Yalçın ise Norveçli forveti durdurma görevini Domagoj Vida’ya verdi. İki oyuncunun performansı derbinin kaderini belirleyecek.
TSYD’NİN 4 büyük kulübün başkanını buluşturma çağrısına Trabzonspor’dan olumlu yanıt gelmedi.