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aksam.com.tr
  • 21 Şubat 2020 Cuma 08:00
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  • 21 Şubat 2020 Cuma 08:00

Sakin kalın uyarısı

Sakin kalın uyarısı

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G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, oyuncularına Kadıköy’de sakin kalmaları konusunda uyarı yaptı...

AKŞAM

SÜPER Lig’de son 6 maçını kazanarak zirveye tutunan Galatasaray, Fenerbahçe derbisine yoğunlaştı. Fatih Terim, oyuncularını, dev maça taktik antrenmanların dışında psikolojik olarak da hazırlıyor. Tecrübeli teknik adamın, derbide futbolcularına sakin kalmaları yönünde telkinde bulunduğu öğrenildi. Terim bu konu ile ilgili Donk ve Feghouli de özel bir görüşme yaptı.

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Sakin kalın uyarısı

Sakin kalın uyarısı

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